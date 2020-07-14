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三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO文表示自己幫全家人預購三倍券，卻同時收到6封「提醒簡訊」。圖擷自爆廢公社
網友PO文表示自己幫全家人預購三倍券，卻同時收到6封「提醒簡訊」。圖擷自爆廢公社

振興三倍券自明（15）起正式上路使用，首波預購潮熱烈，有網友用同一支手機登錄預購全家人的三倍券，近日一連收到好幾封「提醒簡訊」，不料卻是全部的序號混在一起，令他傻眼直呼「領個券還要配對組合」，相當困擾。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出預購完成三倍券後，系統自動寄出的序號代碼「提醒簡訊」畫面，不過該網友使用自己的手機登錄幫全家人預購，導致同時間收到6封提醒簡訊，令他分不清「到底哪個序號要在哪家超商領取」。

該網友自嘲，到時候要怎麼領，系統上健保卡插入一個序號一個序號試試看，「天啊！重點是我還跑2家超商，全部的序號混在一起，領個券還要配對組合」，令他相當無奈。

好心網友提供辦法，只要進入三倍券官網，便可透過簡易查詢輸入身分證號及電話後三碼，即可查詢。圖擷自三倍券官網
好心網友提供辦法，只要進入三倍券官網，便可透過簡易查詢輸入身分證號及電話後三碼，即可查詢。圖擷自三倍券官網

貼文引起許多網友討論，意外釣出許多「同病相鄰」的網友，有人就說「我4個就已經有點頭痛了」、「我9個耶！完蛋了」、「也太麻煩了吧」、「7張都同一手機，看到訊息都懵了⋯」，另外也有好心網友提供辦法，只要進入振興三倍券預定及查詢平台，透過簡易查詢，輸入身分證號與電話後三碼即可查詢。

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