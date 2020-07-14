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怕周三擠爆 三倍券晚領有優惠

聯合報 / 記者陳熙文黃有容黃筱晴／台北報導
為疏解三倍券開賣前幾天的人潮，郵局昨起開放民眾網路預約廿日後再購券。圖為郵局日前演練人潮爆量情況。 圖／聯合報系資料照片
為疏解三倍券開賣前幾天的人潮，郵局昨起開放民眾網路預約廿日後再購券。圖為郵局日前演練人潮爆量情況。 圖／聯合報系資料照片

振興三倍券七月十五日上路，日前第一梯次預購紙本券的民眾高達八二九萬人，明天起可到超商、超市取券，若大家集中領券，恐出現「首日搶領潮」。行政院長蘇貞昌昨呼籲「人人都領得到，不分早到、晚到」，無急用者可晚點領較輕鬆；經濟部長王美花也說，「不要急著第一天去大排長龍」。

經濟部除了呼籲民眾不用急，也找超商業者研議「晚鳥優惠」。王美花說，正與超商密切溝通，看前兩天排隊領券情況，經濟部也在思考備案，鼓勵大家分流，看看是不是假如晚三天領有沒有加碼、刺激方案，會再跟超商討論。

經濟部官員說，中小企業處已在研擬「晚鳥優惠」，不過由於目的是「分散人潮」，假如若設計「後三日」領取才有優惠，恐怕那幾天也一樣會有民眾湧入超商、超市，設計難度不低，將會盡力、盡快定案。

目前已有超商「超前部署」，推出優惠。7-ELEVEN宣布於七月十七日起至七月廿一日止，取券當下當筆即可享咖啡優惠三擇一，還加碼送限期兌換的星巴克黑咖啡系列好友分享券。

其他業者暫未公布相關優惠。但全家便利商店另有透過會員App領取，免印小白單。萊爾富則表示，目前全台超商據點高達上萬家，比郵局多出近十倍，超商營業領取時間也較郵局長，應該不至於出現大排長龍，民眾若擔心，建議可避開每日上午七至九點、十二至下午一點、晚上六點至八點等時間。

超商明天起開放領取紙本券，業者特別簡訊提醒民眾避開前三天取貨。圖／讀者提供
超商明天起開放領取紙本券，業者特別簡訊提醒民眾避開前三天取貨。圖／讀者提供

蘇貞昌昨出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動時受訪說，若民眾不急著用、就不用急著領，大家都在同一天領取，難免就會排隊、擁擠，後面一點就輕鬆一點領，反正到今年底前都有用且有效。

王美花說，依照疫情時口罩訂購經驗，約有六成民眾在前三天就會領取，相信前三天去超商領三倍券的民眾也會很多，她呼籲大家盡量分流，不要急著在第一天去大排長龍。

根據規定，第一梯次預購紙本券民眾，可於七月十五至卅一日至超商及超市領券，經濟部昨提醒，基於安全考量，每日只配送適量三倍券到各超商門市讓預訂民眾領取，政府也會加強警力巡邏。經濟部呼籲，這項安排是「安全考量」，請民眾不需要急著在前三天領，也可節省排隊時間。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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