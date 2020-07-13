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1700萬份三倍券20日到位 王美花：別急第一天排隊

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
記者陳熙文／攝影
記者陳熙文／攝影

振興三倍券上路在即，由於實體紙本預購踴躍，政府已著手加印，經濟部長王美花表示，共1700萬份將於7月20日印好。她指出，預料約有6成民眾將於三倍券開跑的前三天去領取或兌換三倍券，呼籲大家「不要急著第一天去大排長龍」。

振興三倍券已有近千萬人預訂紙本，15日起領券，王美花今出席「用點心 讓愛不隔離」公開活動，在受訪時表示，三倍券紙本預購確實相當踴躍，依照疫情時口罩訂購的經驗，約有6成民眾在前三天就會去領取，相信前三天去超商門市領三倍券的民眾也會很多。

王美花說，第一天開領是在平常日，呼籲大家盡量自主分流，不要趕在前三天領取，尤其已經預付款項，不會買不到，可以密切觀察訂購店的情況，如果人多就分流一下，不要急著在第一天去大排長龍。

至於是否為分散首日領券人潮，減輕超商與郵局負擔，正規劃延遲領券的優惠或抽獎，只要民眾不趕在首幾日領券，晚幾天領，將有更多優惠？王美花表示，正與超商密切溝通，看前一、二天排隊的情況，經濟部也在思考一些備案，鼓勵大家分流，看看是不是假如晚三天，有沒有什麼加碼、刺激方案，會再跟超商討論。

在加印的部分，王美花表示，將密切與超商和郵局做配合，原來有1200萬份，再加上500萬份加印，約7月20日左右就會全數印好。而由於部分店面預購數量相較於其他店多，目前也加強警力巡邏，務必讓民眾安心領券。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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