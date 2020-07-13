三倍券沒發完怎辦？ 蘇貞昌：將來一定有完整報告

三倍券後天開領，行政院長蘇貞昌今天出席警察防疫尖兵表揚活動說，沒發放完的三倍券將來一定有完整報告，公開透明。

媒體問及「吳宗憲提到不想領三倍券，他覺得這個弄的太麻煩，他質疑券沒發完去哪裡？」蘇貞昌表示，政府做任何事都公開透明，三倍券將來一定有完整報告。

蘇貞昌說，從1200萬人綁定三倍券，可見很受歡迎，可見很刺激，同時各方一直加碼 將來很好用，很好領。