領三倍券不想大排長龍 網友中肯建議避開地雷時段

振興三倍券開跑，許多人已經完成預購，不過哪個時段領券不用排隊引起網友討論。網友在「批踢踢實業坊」上發文，他表示目前完成預購三倍券的人數約1100萬人，也就是說還有1000萬人會在7月15日到郵局直接領取，網友問「領三倍券15日當天會有多慘」，對此其他網友也解釋，只要不在開放前三天領取，就可以避開排隊人潮。

原Po表示，他自己找了一間偏僻的超商預購三倍券，預計半夜去領避開排隊人龍，將全家人的份領回來，不過他認為「預購人數才1100萬，還是有1000多萬的人要跑郵局，依照台灣人愛搶愛排隊的性，15日當天會有多慘？」，網友先提醒原Po四大超商領取三倍券的時間是「每天早上9時至晚上10時」，半夜不能領取三倍券。

另外，也有人認為「愚笨的人才會當天去領」、「記得響應我OK你先領」、「一人也只能領一次，又不是口罩，鄉民要擠在12/31，才猛」、「不會前一天晚上就去排，早拿到打卡po網才有人看啊」、「沒人叫你當天去啊，反正只能領一次，而且可以花到年底，才三千，哪時候領都一樣，晚一兩個禮拜去看櫃檯還有誰」。

為了紓解領取三倍券的郵局排隊人潮，今天上午9時起於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區，只要選擇要領取的郵局、日期、時段和預約數量，五分鐘內就可以完成預約流程，另外民眾也可以打0800-700-199預約專線電話，預約7月20日以後欲前往購券郵局及時段。