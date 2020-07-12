3倍券15日領取 專家不看好振興力

「3倍券太晚發了！」、「3倍券規模太小，無法帶動，難有實質救助感！」針對7月15日將開始領取3倍券，倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全受訪時表示，此次3倍券等到許多產業倒閉、放無薪假才開始發放實在太晚；環球經濟社社長林建山則在臉書發文指出，3倍券預算支出額佔零售業總營收約1.2%，難彌補這半年來因為疫情產生的無營業虧損。

最低最慢成本最高

林建山則認為，對應一般國家紓困振興的財政支出比例應該有2%，蔡政府這次紓困提列的特別預算已佔比7.3%，但是其中卻有62%作為銀行紓困專用，再扣除紓困工商產業部門與一般民眾的預算，真正振興經濟的預算不足1%。振興3倍券總預算支出佔國民消費9.92兆元連0.5%都不到，也僅佔零售業總銷售額1.2%，很難發揮大效用。

「就算全部的3倍券都被花完，也無法消化掉半年以來的累積庫存！」林建山分析，休閒旅遊業、餐飲業與百貨業半年來無營業產生的虧損缺口，也很難利用3倍券進行填補。他還列出3倍券有全世界「最低的發放金額」、「最高的發放成本」、「最慢發放的的國家」、「最複雜的使用方法」等，都讓他不看好3倍券。

現在發放為時已晚

「蔡政府就是不想要跟馬英九一樣發消費券。」施威全指出，當時消費券雖然有消費替代效應，而且GDP的刺激也沒有當初馬政府想的那麼好，可是在國外經濟尚未恢復下，消費券可以穩定國內的消費信心，讓以內銷為主的服務業可以暫時度過難關。但現在的3倍券跟消費券看起來差不多，但是領用程序複雜、不便民，所以他不看好。

他也提到，3倍券當初的原型就是去年底的夜市券，可是當初夜市券發出去100元僅回收70元，經濟效率非常差，因此這次3倍券才希望透過延長時間，讓回收率提高。施威全認為，還不如產業正在倒的時候發3倍券或大幅紓困，等到現在許多大連鎖餐廳開始裁員、放無薪假時才發放，以前的服務業很多都回不來了。

須留意製造業

施威全提醒，雖然國內服務業多少可透過3倍券穩住，但是台灣經濟仍以外貿為主，最依賴外銷的製造業困難才剛開始，政府也應該積極紓困製造業，而且紓困要從更實質的面向，否則台灣銀行大部分比較保守、放貸速度慢，不容易讓廠商有感。

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