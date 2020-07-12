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逾8成選紙本三倍券仍有人綁定信用卡 網友曝這原因力挺數位券

聯合新聞網 / 綜合報導
預購紙本三倍券的人數突破8成，這讓網友很好奇到底有多少人會選擇用數位券。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
預購紙本三倍券的人數突破8成，這讓網友很好奇到底有多少人會選擇用數位券。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

振興三倍券7月1日開始預購紙本券、綁定數位券，而紙本券將在本周三（15日）發放，首輪發放預估將有逾千萬人領取。自從開放預購以來，選擇紙本券的民眾遠大於數位券的人數，甚至還有綁定數位券的人「反悔」，這也讓外界相當意外。對此，一名網友好奇的在PTT貼文問道「三倍券到底有多少人用數位的版本？」貼文引來兩派網友不同看法。

首波超商預購三倍券的人數突破8成，這讓原PO在貼文的開頭就問說「三倍券用數位版本的人有到一成嗎？」他表示問過身邊的親朋好友或同事，所有人都是預購紙本券，沒有人選數位券，而他們的理由一致都是「用起來比較方便」，原PO甚至還看到有人選擇數位券後反悔的新聞，這樣的情況讓他忍不住想知道「出個數位版本是不是很雞肋？」

原PO的提問引來網友兩派的激辯，力挺數位券的人認為「不想一次被強迫花200」、「信用卡多送錢，紙本啥鬼都沒有，只是比較有用的感覺」、「現在很多店都能刷卡或行動支付，平常出門要用到現金的店大概剩路邊攤跟菜市場」、「數位才是王道，日常消費超過3000又不難」、「信用卡可以先消費再付款，啊不是更贏」、「用信用卡的人少是因為高回饋的限額都被搶光了，一堆人第一天一早看沒辦法登錄就放棄了，如果沒名額限制，刷信用卡一律再多回饋500，保證6成以上都綁信用卡」。

還有網友認為綁定數位券的原因是方便，「隨時都能改綁定，悠遊卡、icash也很方便好花啊」、「我用臺灣pay，在家吹冷氣就綁好了，傻子才出門排隊」、「綁信用卡最簡單啊，除非你都不用信用卡」、「領實體好麻煩，直接綁信用卡」。

不過仍有許多支持紙本券的網友反駁說「超難用，不如家人全領實體券集資買大型家電」、「拿紙本實體店使用上方便」、「實體券光是先領到手再消費，這點就贏了」、「聚餐分開刷不方便」、「總統院長都帶頭領紙本了，還在實體難用？」、「本來要綁電子，但想消費的商家只開放實體」、「用實體券只要花1000塊，刷卡要先刷3000才會退2000，那我還要先付3000，才能拿到2000，我怎麼算也是領實體券啊」。

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振興三倍券7月1日開始預購紙本券、綁定數位券，而紙本券將在本周三（15日）發放，首輪發放預估將有逾千萬人領取。自從開放預購以來，選擇紙本券的民眾遠大於數位券的人數，甚至還有綁定數位券的人「反悔」，這也讓外界相當意外。對此，一名網友好奇的在PTT貼文問道「三倍券到底有多少人用數位的版本？」貼文引來兩派網友不同看法。

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