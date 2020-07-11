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三倍券熱 學生打工機會來了

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
振興三倍券即將上路，商家鎖定暑假消費商機及國旅熱潮，可望帶動一波短期計時人力需求。圖／聯合報系資料照片
振興三倍券即將上路，商家鎖定暑假消費商機及國旅熱潮，可望帶動一波短期計時人力需求。圖／聯合報系資料照片

學生族打工高峰期到來，受到疫情影響，從今年二月開始採取減班休息（無薪假）的企業家數逐月攀升，也衝擊到打工就業市場。人力銀行指出，振興三倍券七月十五日上路，商家摩拳擦掌鎖定暑假消費商機及國旅熱潮，可望帶動一波短期計時人力需求。

據聯徵中心今年四月最新統計，全台有八十三萬人身上揹負學貸，平均每個人扛債廿點六萬元，龐大經濟壓力讓學生族群不得不打工以減輕肩上重擔。但今年受到疫情影響，商家放無薪假人數攀升，學生打工也連帶受到衝擊，尤其是餐飲、服務業。

一一一一人力銀行昨公布最新統計，有百分之八十三點七的受訪者表示，因為疫情關係，暑假工作變得難找，其中有三大現象，五成五認為打工職缺變少、一成六認為競爭者變多，另有一成二發現雇主減少排班。

隨著七月十五日振興三倍券即將上路，一一一一人力銀行發言人黃若薇表示，這讓尋找打工的學生可以不用過度悲觀，三倍券目前預購已突破千萬人大關，商家皆摩拳擦掌鎖定暑假消費商機及國旅熱潮，可望帶動一波短期計時人力需求。

此外，調查也顯示，打工類型以餐廳內外場最受學生青睞，其次則是補習班老師或行政人員、超商店員、賣場銷售人員。暑假期間學生平均計畫每月打工九十小時，一個月可望賺進一萬五，換算下來平均時薪一七○元，高於目前法定基本工資一五八元。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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