親友想拿「振興券當婚禮紅包」他滿臉問號：傻眼還是聰明

行政院發放振興三倍券來刺激經濟，民眾可以領紙本或綁定信用卡來消費，不過有網友聽到最神奇的使用方法，有對新人的親友想拿「振興券當禮金」，讓他滿臉問號，貼文曝光後，掀起鄉民正反論戰。

原PO在PTT發文表示，「朋友在婚宴場所工作，幾天前收到一對新人詢問是否可以收振興券，詢問之下才知道，新人的親友打算包振興券給他們當紅包，這真的不知道該說是很聰明還是傻眼了」。

對此，網友留言回應，「傻眼，這是祝福嗎？」、「這樣包會讓人覺得沒誠意」、「親友包振興券，是我會心情差」、「客家紅包嗎？也太小氣」，但也有人提出不同看法，「他實際花1000，新人實際拿3000，雙贏耶」、「聰明，如果飯店婚宴費用也可收振興券，其實對新人沒差」、「還好吧！實際價值就是跟真錢一樣」、「就是現金有差嗎？」