250元農遊券 500萬張上網抽

振興三倍券七月十五日上路，農委會也加碼提供五百萬張面額二五○元的「農遊券」，持身分證的國民和持居留證的非本國籍配偶皆可上網登錄，若幸運抽中農遊券，可憑該電子券到農會、酒莊、茶莊、休閒農場抵用消費。

農委會主委陳吉仲昨說，目前有兩千家商家可使用農遊券，他還呼籲消費者可搭配三倍券使用。陳吉仲說，若民眾使用三倍券購買農委會推出的合作福袋或休閒農場路線行程，滿一千五百元(可累計)，農委會將再加送一張農遊券(預計送十萬張)。

農委會說，第一階段即起至七月十三日深夜十一時五十九分可上網登錄，七月十四日先抽出二五○萬張；第二階段十四日起至十八日深夜十一時五十九分開放登錄，七月十九日再抽出另外的二五○萬張，且第一次未抽中者，將自動轉入第二梯次抽籤，不需重複登錄。

農委會說，抽中者會自動以手機簡訊發送「取票連結」給得主，民眾亦可於活動官網查詢是否抽中。農委會提醒民眾，農遊券不找零，且必須跨縣市使用，抽中者必須在收到手機簡訊通知日起六十日內，於合作業者場域消費抵用，逾期該券失效。

另外，陳吉仲說，民眾可在傳統市場、圓山花博、希望廣場、路邊攤、或直接向農民購買各式農產品，農民都可接受三倍券，若農民有統一編號者可直接拿三倍券到銀行或郵局兌換現金，沒有統一編號也可到農漁會兌換。陳吉仲承諾會額外提撥一成給農漁會作為成本補償，他舉例，若農會兌換了一億元三倍券，農委會就提撥一千萬給農會。

各農會也推出加碼送優惠，比如台東縣農會推出二公斤米四十包，原價八千八百元，現在消費者用兩份三倍券六千元就能買到，還能分為四次宅配回家。另有「到農村住一晚」活動，兩人或四人同行，一泊一食一體驗三千元及六千元不等，商品最高達五二折，像宜蘭頭城休閒農場平日兩天一夜二人成行，一泊一食一點心兩體驗原價五千三百元，特價三千元，再送兩張農遊券，就賺二千八百元。