加印紙本3倍券 政院：一定領得到

振興三倍券紙本預購和數位綁定已破一○六八萬，其中紙本券仍占約八成六。行政院估計會有一七○○萬人使用紙本券，因原本只印一千兩百萬份，目前已緊急加印到一千四百萬份，將視預購情況進行第二波加印，行政院發言人丁怡銘昨強調「一定領得到」。行政院長蘇貞昌昨則提醒中華郵政，十五日起開放臨櫃購買紙本券，一定要就櫃台人力、排隊動線及服務做好萬全準備。

中華郵政總經理江瑞堂說，還有近一千三百萬人沒預購或綁定三倍券，若這些人都到郵局購買，以每人二點五分鐘的領券時間，全台郵局一天最大的處理量為六十萬件，要消化完所有領券人潮，粗估得要花超過廿天才處理得完。

振興三倍券將在下周三起，在郵局開放購買。民眾未來在郵局領券時，將會拿到如同圖示樣本的包裝。記者杜建重／攝影

江瑞堂說，最重要目標是不要讓民眾等，如果顧客放心，可先把健保卡、錢交過來，依照順序處理，民眾可先去辦公、用餐，一、兩個小時後再來領券。

中華郵政昨也實際模擬現場狀況，員工扮演不耐久候的民眾，當場怒吼「怎麼排隊等這麼久，叫你們經理出來」，另也模擬人潮眾多時，工作人員「勸退」排隊民眾，又或是協助代辦、排隊人潮分流、領號碼牌等狀況。

交通部長林佳龍昨前往視察模擬，他提到十五日當天除了是三倍券的發放時間外，還是身心障礙、中低收入戶領取補助的同一天，這也造成郵局的負擔會更重，應成立應變小組，即時因應各種狀況。

中華郵政說，各郵局都會增派人手、準備杯水、塑膠椅等，另也會協助老弱婦孺、身障人士優先領券。中華郵政提醒，為分流，身分證尾數單號者是在周一、三、五購買，雙號在周二、周四，周六則單雙號均可購買。除了平日，十八日、廿五日兩個周六也將在全國一二六九間郵局(不含設置在機關、學校內郵局)，以全日營業加班受理。

至於城鄉差距爭議，林佳龍說，偏鄉部落人少，且分散在各地，但當地居民和郵局都有很強的信任關係，會採彈性作法，也就是先收件再一起辦理，透過村里長的合作，避免大家都要大老遠跑一趟。

對於數位券綁定少，丁怡銘說，數位券有穩定成長，且領紙本或綁定數位券的人數差異，跟刺激經濟的效果無直接邏輯關係，只要民眾願意消費、廠商願意加碼，都可得到刺激經濟效果。財政部昨也宣布加碼，民眾使用「台灣Pay」完成數位券綁定與消費，加碼禮改不限名額，前卅萬名的加碼金也從原三百元提高至五百元。