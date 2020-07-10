保險業助商家 降租1.7億

金管會昨（9）日公布保險業降租紓困統計，今（2020）年4月10日至6月底止，短短不到三個月，共有20家產壽險業者辦理降租，合計163件，合計減少租金1億7,277萬元。

金管會先前宣布，4月10日起，若因新冠肺炎疫情影響，保險業可以豁免適用不動產的最低收益率標準，採專案報核方式辦理。產壽險公司可自行評估調降承租戶租金，或延後起租日等。

國內大型地主壽險業，包含國泰、富邦、新光人壽等，在全台擁有數百棟大樓，新冠肺炎疫情衝擊餐飲、觀光以及百貨零售等行業，這些企業戶因為營收短少，難以承受繳交的租金，金管會特開大門，放寬保險業不動產投資最低收益率須達2.095％的要求。

根據金管會最新統計，至6月底，總計11家壽險、九家產險業提供降租措施，合計降租163件，受惠的承租戶，件數最多為服務業86件、其次為觀光業47件，另外有文化、航空、船運、醫療以及製造等行業。

除了調降租金以外，其他紓困方式包括租金緩繳、分期、免租期，及延後起租日等協助措施，一共有13家保險公司實施，合計41件，包含十家壽險、三家產險業，承租戶最多仍為服務業23件，另有百貨、觀光、醫療等行業。金管會表示，另外還有25件保險業協助措施正在進行協商中。

金管會鼓勵保險業調降不動產租金，被市場認為是壽險包租公對企業戶伸援手。這項規定起自今年4月10日，屬於保險業不動產投資的暫行措施，意在協助承租戶因應疫情衝擊。

保險業可以評估不動產承租戶受疫情影響的情形，提供包括降低租金、租金緩繳、分期、免租期以及延後起租日等協助，向金管會專案報核辦理。

壽險業者表示，認同金管會這項政策，將會持續與有需要的承租戶溝通，力挺蔡政府的相關政策。

金管會鬆綁不動產投資的最低收益率門檻，保險業者積極提出申請。壽險業指出，除了降租紓困之外，另外也持續關注三倍券上路後對內需的影響，期望政府能有更多的利多政策登場，以利刺激內需市場。

壽險業者指出，近期商辦行情受惠台商資金回流，反映在稀有資產價格上漲，尤其台北市信義區、大安區等精華地區，房地產交投活絡，價格有所支撐，並不會對台北A辦租金行情悲觀。