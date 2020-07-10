總統挺產業 要推紓困3.0

經濟日報 / 記者林于蘅宋健生鄭鴻達／台北報導
蔡總統昨天與內閣官員共同出席機械工業同業公會會員代表大會。經濟部長王美花（左起）、機械公會監事會召集人魏燦文、蔡總統、機械公會理事長柯拔希、行政院長蘇貞昌。記者蘇健忠／攝影
蔡總統昨天與內閣官員共同出席機械工業同業公會會員代表大會。經濟部長王美花（左起）、機械公會監事會召集人魏燦文、蔡總統、機械公會理事長柯拔希、行政院長蘇貞昌。記者蘇健忠／攝影

蔡總統昨（9）日參加台灣機械公會會員代表大會時表示，繼「紓困2.0」方案後，短期內將再提「紓困3.0」方案，用行動來相挺產業。

行政院長蘇貞昌隨後也表示，他了解國際疫情衝擊台灣出口產業，未來可能還有一段困難時期，在總統指示下，紓困3.0方案預計二周內完成預算編列，行政院通過後馬上送立法院審議。

經濟部長王美花昨日出席部務會議前受訪也表示，經濟部規劃下一波紓困對象為製造業及會展產業，維持以營業額下滑50%者適用，初步規劃補貼第3季，若預算許可則會追加至第4季；王美花也宣示，經濟部要和企業一起來養員工。

行政院指示各部會盤整「紓困3.0」預算需求，以製造業、觀光業的紓困需求為大宗，評估將再追加規模至少2,000億元的特別預算，若加上已通過且執行中的特別預算2,100億元，整體特別預算的紓困規模將逼近4,200億元。

據悉，「紓困3.0」包括經濟部鎖定製造業、會展產業推出紓困規模約1,000億元至1,100億元，以及交通部所提130億元觀光業紓困預算。

王美花昨日於部務會議會前受訪指出，行政院已宣示啟動下一波紓困，現階段經濟部著手規劃紓困方案，對象聚焦在製造業及會展產業，預計維持以營業額下滑50%以上的艱困企業適用補貼，初步規劃第3季實施。

王美花說，台灣是外貿導向國家，主要消費市場大多在國外，國際疫情延燒造成經濟險峻，難免會受到國外狀況衝擊營運，進而影響國內產業訂單情形。

經濟部在端午連假期間，已與紡織業、工具機、機械業、手工具、扣件、汽車零組件、航太等受疫情衝擊較嚴峻的產業座談，了解產業第3季訂單情形，以便於規劃下半年的紓困力度。

至於會展產業，王美花說，下半年恐怕仍無法順利吸引外國買主來台或是出國參展；因此，下一波紓困的主要對象是針對製造業和會展產業，在7、8、9月期間提供補貼，如果經費允許，才會談到第4季，經濟部要跟企業一起來養員工。

立法院日前已授權行政院可再追加特別預算，規模上限為2,100億元。

圖／經濟日報提供
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