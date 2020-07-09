安置弱勢領三倍券 高市府分批協助

振興三倍券即將上路，有關弱勢族群及獨居老人三倍券領取，高市府代理市長楊明州今天指出，有金融帳號及無金融帳號者權益無損，仁愛之家也會協助長輩分梯次協助購買。

三倍券即將自15日起開放消費，有關弱勢族群、獨居老人三倍券領取事宜，楊明州表示，弱勢族群有金融帳號者，社會局已於2日撥入1000元供其購買；無金融帳號者也報請中央進行註記，可於15日起至郵局領取實體券3000元。而社會局仁愛之家也會針對安養長輩於7月底、8月初安排4梯次，協助購買；另外獨居長輩部分，將透過社區關懷據點協助長輩購買。

楊明州表示，市府配合中央三倍券，除原先振興券外，亦結合旅宿業者、伴手禮業者和觀光工廠一起把三倍券的價值變大，吸引各縣市朋友到高雄消費，讓遊客物超所值。高雄有許多市民最熟悉好吃、好玩景點，鼓勵市民善用三倍券和振興券做在地消費。

社會局指出，高雄市領有身障生活補助、中老生活津貼、弱勢兒少、弱勢兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭、低收入戶及中低收入戶等8類對象，總共符合撥發對象是16萬5000餘人；其中有帳戶者已於2日撥付每人1000元進帳戶，全市已撥發13萬4353人。

至於無帳戶的弱勢民眾尚有3萬1000餘人，社會局已將名冊報中央註記，民眾可於15日起持健保卡至全國各地郵局免繳交1000元，直接領取振興實體券3000元，如要確認領取方式含實體券或入帳，可至衛福部官網查詢或洽社會局及區公所等專線。