快訊

【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

安置弱勢領三倍券 高市府分批協助

中央社 / 高雄9日電

振興三倍券即將上路，有關弱勢族群及獨居老人三倍券領取，高市府代理市長楊明州今天指出，有金融帳號及無金融帳號者權益無損，仁愛之家也會協助長輩分梯次協助購買。

三倍券即將自15日起開放消費，有關弱勢族群、獨居老人三倍券領取事宜，楊明州表示，弱勢族群有金融帳號者，社會局已於2日撥入1000元供其購買；無金融帳號者也報請中央進行註記，可於15日起至郵局領取實體券3000元。而社會局仁愛之家也會針對安養長輩於7月底、8月初安排4梯次，協助購買；另外獨居長輩部分，將透過社區關懷據點協助長輩購買。

楊明州表示，市府配合中央三倍券，除原先振興券外，亦結合旅宿業者、伴手禮業者和觀光工廠一起把三倍券的價值變大，吸引各縣市朋友到高雄消費，讓遊客物超所值。高雄有許多市民最熟悉好吃、好玩景點，鼓勵市民善用三倍券和振興券做在地消費。

社會局指出，高雄市領有身障生活補助、中老生活津貼、弱勢兒少、弱勢兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭、低收入戶及中低收入戶等8類對象，總共符合撥發對象是16萬5000餘人；其中有帳戶者已於2日撥付每人1000元進帳戶，全市已撥發13萬4353人。

至於無帳戶的弱勢民眾尚有3萬1000餘人，社會局已將名冊報中央註記，民眾可於15日起持健保卡至全國各地郵局免繳交1000元，直接領取振興實體券3000元，如要確認領取方式含實體券或入帳，可至衛福部官網查詢或洽社會局及區公所等專線。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

行政院推國中小裝冷氣 楊明州：大幅減輕負擔

別潑髒水！楊明州與藍營議員舌戰

幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童

高雄強化港區保全 防外籍漁工脫逃

相關新聞

搶三倍券商機大餅！500萬份250元農遊券快上網登錄

後疫情時代，國人啟動報復性旅遊，農委會也想搶食三倍券大餅，即日起加碼提供500萬張面額250元的「農遊券」，即日起民眾可...

旅行社上半年停業數翻倍 觀光局：仍有業者進場

新冠肺炎疫情衝擊，據交通部觀光局統計，今年上半年申報停業為16家，核准解散23家，跟去年相比停業家數已超過1倍，解散家數...

郵局發紙本振興券人潮恐爆量 估至少20天發完

紙本振興三倍券15日起發放，中華郵政公司擔負發放重責大任，預估領購三倍券的人潮恐怕爆量，至少要20天才能發完

製造與會展業紓困方案 王美花：預計第3季上路

因應肺炎疫情，行政院規劃追加紓困特別預算，經濟部長王美花表示，這次紓困對象鎖定製造業與會展產業，標準將比照過去，以營業額衰退50%的廠商為主，規劃第3季上路。

振興三倍券下周登場 林佳龍視察郵局人潮模擬狀況

振興三倍券即將在下周三(15日)起，在郵局開放實體券購買。為了避免發生「三倍券之亂」，中華郵政公司今天下午在台北金南郵局實地演練人潮爆量及動線分流等情境，交通部長林佳龍也親自到場聽取簡報，了解模擬演練狀況。

中華郵政模擬三倍券開賣 員工扮演「奧客」好逼真

振興三倍券即將在15日下周三起於郵政正式開賣，為避免屆時上演三倍券之亂，中華郵政公司今下午舉辦模擬演練，現場除了動線導引模擬外，還有人潮爆量的抱怨等等，只見員工扮演不耐久候的民眾，當場怒吼「怎麼排隊等這麼久，叫你們經理出來」，場面相當逼真。

三倍券預購紙本大勝數位 台灣Pay加碼了！

振興三倍券首波預購結束，昨日起正式開放第二波預購，其中高達85%民眾選擇紙本預定，僅不到1成5的民眾選擇數位券，財政部今...

憂旅遊業倒閉潮 藍籲速推紓困3.0

「1至6月解散及停業的旅行社高達31家，旅遊業急需紓困3.0。」國民黨9日邀集旅遊業者傾訴心聲，呼籲政府盡速確立紓困3.0期程，讓業者緩解經營困境；並盼能規劃暑期旅遊分流，避免國內旅遊過度集中；另應與防疫優等生國家建立「旅行泡泡」，讓國際旅遊營運緩步復甦。

振興券15日開賣 郵局預估：一天最多消化60萬份

振興三倍券即將在下周三(15日)，於郵局開放實體券購買。為了避免發生「三倍券之亂」，中華郵政公司今天下午在台北金南郵局實...

三倍券商機夯 蘋果開學季推專案搶市

振興三倍券將於15日開放使用，蘋果公司（Apple）宣布從今天起至9月29日推出開學季專案，能以教育優惠價購買包含AirPods耳機的Mac或iPad優惠組合，透過三倍券綁定信用卡也可購買。

三倍券估破1700萬人用紙本 準備第二波加印

三倍券預購加數位綁定已破千萬，行政院發言人丁怡銘今天表示，振興三倍券估計會有1700萬人使用紙本，目前紙本已加印到1400萬份，將視預購情況，第二波加印約200到300萬份。

紓困3.0預算整體規模 行政院評估逾2,000億元

行政院長蘇貞昌今（9）日指出，已指示即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩周後在院會中提出、送請立法院審議。行政院評估紓困3.0新增預算加上回補預算，整體編列規模將達2,000億元，逼近編列上限2,100億元，並希望能於第二次臨時會中審議。

熱門新聞

表／免費送、要抽籤 4大部會加碼券比一比

一張圖看4部會4大加碼券 免費抽籤送

全球最大宗 台積買沃旭綠電

三倍券預購、綁定破一千萬人 經部再推市集超值包

擋不住了！ 機械公會下修景氣預測

鴻海旗下鴻騰 再發獲利預警

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。