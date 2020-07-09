憂旅遊業倒閉潮 藍籲速推紓困3.0

「1至6月解散及停業的旅行社高達31家，旅遊業急需紓困3.0。」國民黨9日邀集旅遊業者傾訴心聲，呼籲政府盡速確立紓困3.0期程，讓業者緩解經營困境；並盼能規劃暑期旅遊分流，避免國內旅遊過度集中；另應與防疫優等生國家建立「旅行泡泡」，讓國際旅遊營運緩步復甦。

淡旺季需要分流

「2至5月出國遊客僅73萬3,207人次，比去年同期的574萬狂跌了87.23%。」國民黨文傳會主委王育敏指出，入出境人數雪崩下跌，對旅遊業的衝擊如同海嘯，業者被迫改賣餐點，甚至裁員、減薪，十分需要政府持續幫助，紓困3.0應該要趕快上路，且必須是比1.0、2.0更為精進的方案，交通部要傾聽業者的聲音。

創新旅行社副總經理劉志強指出，端午連假每個景區都非常滿，很多民眾都自己去訂房了，旅行社根本訂不到房，導致安心旅遊補助看得到吃不到，建議政府不只對景區景點要分流，對暑假旺季的過度集中也要規劃，像年底尾牙是家庭旅遊的淡季，可以將團體旅遊的補助延長，否則國旅業者也未必比較好做。

旅行泡泡開放觀光

金字塔旅行社副總經理蔡國安指出，政府很多補助都只針對國內旅遊，但國際線要怎麼跟國旅業者競爭？希望政府能跟國外業者、大城市洽談，幫outbound（出國旅遊）的業者拓展。否則公司不裁員，即使有紓困2.0的補助也不夠，「從20幾坪搬到10幾坪，19個人變成6個人，林佳龍部長還說自動淘汰，對我們非常不公平！」

「很感謝政府紓困，但只補助3個月還是緩不濟急。」飛雁旅行社董事長吳雁輝表示，建議對疫情較輕的國家開放旅遊，我國每年輸出到日本400萬人次遊客，希望北海道、九州、琉球能部分開放，並開立健康證明，入境後使用快篩，能營運比補助重要。如果邊境封鎖延續到年底，半年下來旅遊業恐現倒閉潮。

「1至3月旅行社解散及停業共有19家，4至6月達12家，都較去年大幅增加。」王育敏強調，政府應與周邊國家洽談「旅遊泡泡」，或與疫情控制得當且能相互配合防疫作業的國家商議開放彼此觀光，在「防疫」與「觀光」之間取得相互並進的效益下，讓以國外旅遊線為主的旅行社能紓緩公司營運的困境。

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