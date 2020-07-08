如何「趨吉避凶」使用三倍券 宅神朱學恒曝關鍵

根據經濟部中企處今（8）日最新統計資料顯示，截至上午11時完成紙本預訂和數位綁定的國人已超過986萬人。日前宅神朱學恒在臉書開直播透露三倍券「趨吉避凶」正確的使用方式，並勸在郵局上班的員工們在發放前兩週趕快請假，否則可能會被「活生生操死」！

朱學恒6日晚間在臉書開直播透露三倍券如何「正確地趨吉避凶」，他提到民眾大多選擇領取紙本三倍券，為了避免預購與領取大排長龍的人潮，建議不要在發放前的15到20天內搶領三倍券，不然不僅浪費自己時間也浪費別人時間。

朱學恒也提到，現在郵局需要人力在門口測量體溫及噴酒精，少了一名員工使得處理效率降低，當他們忽然接到超乎尋常一千八百萬份的三倍券需要消耗時，一定會應付不來排隊人潮，他更建議在郵局上班員工「那兩週趕快請假，否則會被活生生操死」。

此外朱學恒透露三倍券「趨吉避凶」的使用方法，第一人多的地方不要去、第二尋找可以找零的店家，或是全家人的三倍券集合起來一起使用、第三因為住宿的價錢都已經回升，使用三倍券並不會比較優惠，建議不要使用。

最後朱學恒提醒民眾，最近出現許多關於三倍券的詐騙簡訊，內容要求民眾填寫自己個人資料，但回傳資料很可能造成個資被竊取或被盜領三倍券，他提到，在完成預購後並不會傳送簡訊要求填寫個人資料，於是遇到類似簡訊時不需要理會。