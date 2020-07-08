快訊

空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何「趨吉避凶」使用三倍券 宅神朱學恒曝關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
宅神朱學恒在臉書開直播透露三倍券「趨吉避凶」正確的使用方式。圖擷自朱學恒的阿宅萬事通事務所
宅神朱學恒在臉書開直播透露三倍券「趨吉避凶」正確的使用方式。圖擷自朱學恒的阿宅萬事通事務所

根據經濟部中企處今（8）日最新統計資料顯示，截至上午11時完成紙本預訂和數位綁定的國人已超過986萬人。日前宅神朱學恒在臉書開直播透露三倍券「趨吉避凶」正確的使用方式，並勸在郵局上班的員工們在發放前兩週趕快請假，否則可能會被「活生生操死」！

朱學恒6日晚間在臉書開直播透露三倍券如何「正確地趨吉避凶」，他提到民眾大多選擇領取紙本三倍券，為了避免預購與領取大排長龍的人潮，建議不要在發放前的15到20天內搶領三倍券，不然不僅浪費自己時間也浪費別人時間。

朱學恒也提到，現在郵局需要人力在門口測量體溫及噴酒精，少了一名員工使得處理效率降低，當他們忽然接到超乎尋常一千八百萬份的三倍券需要消耗時，一定會應付不來排隊人潮，他更建議在郵局上班員工「那兩週趕快請假，否則會被活生生操死」。

此外朱學恒透露三倍券「趨吉避凶」的使用方法，第一人多的地方不要去、第二尋找可以找零的店家，或是全家人的三倍券集合起來一起使用、第三因為住宿的價錢都已經回升，使用三倍券並不會比較優惠，建議不要使用。

最後朱學恒提醒民眾，最近出現許多關於三倍券的詐騙簡訊，內容要求民眾填寫自己個人資料，但回傳資料很可能造成個資被竊取或被盜領三倍券，他提到，在完成預購後並不會傳送簡訊要求填寫個人資料，於是遇到類似簡訊時不需要理會。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

為何一堆人擠超商買三倍券？ 網揭真相：不受營業時間限制

郭台銘不領三倍券 網笑「去領才虧」：花一秒就賺超過兩千

夜市9串烤肉要價440元她嚇傻 眼尖網友揪出最貴項目

澎湖海產店點6道菜要1540元 他怨：貴又吃不飽

相關新聞

影／郵局15日開放櫃檯購買三倍券 教你這樣買最快

振興三倍券將在7月15日開放郵局購買，台南市長黃偉哲下午特別到郵政總局台南分局視察，先行「試領」三倍券。

如何「趨吉避凶」使用三倍券 宅神朱學恒曝關鍵

根據經濟部中企處今（8）日最新統計資料顯示，截至上午11時完成紙本預訂和數位綁定的國人已超過986萬人。日前宅神朱學恒在臉書開直播透露三倍券「趨吉避凶」正確的使用方式，並勸在郵局上班的員工們在發放前兩週趕快請假，否則可能會被「活生生操死」！

影／郵局賣三倍券壓力大 政院發言人：少賣羊奶片、保險

行政院發言人丁怡銘今天(8日)上午接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻提到郵局基層反應三倍券並非本有的業務，為何三倍券發放會選...

竹市東門市場搶三倍券商機 30餘商家推出優惠

新竹市東門市場搶三倍券商機，市府今天宣布包括創意料理享初、港市飲茶東門旺角、小吃攤東門米粉攤等30幾家攤商推出優惠，使用...

搶振興券商機 彰化加碼送汽車、特別獎與縣長晚餐

彰化縣政府第二波振興方案開跑，推出總獎金320萬元的推廣活動，刺激民眾到彰化消費，只要在彰化店家消費滿500元，就可參加...

三倍券有效？柯文哲：若有效 他們以前罵馬英九什麼？

中央的振興三倍券15日將正式開始使用，行政院發言人丁怡銘今天接受廣播專訪時表示，對於台北市長柯文哲說三倍券沒有效，是沒有...

行政院：三倍券好領好刺激已成功 至少1700萬人使用

行政院振興三倍券15日將正式開始使用，行政院發言人丁怡銘今表示，三倍券好領好刺激已成功，而未來使用上至少會有1700萬人...

北市振興加碼學生卡綁定破萬 也有人反悔改買實體券

中央推行振興券，北市推出敬老卡、愛心卡、學生卡（限高中職）加碼1000元，北市教育局還推出抽獎活動，8.9萬張流通卡，開...

柯文哲狂批三倍券 行政院反擊了：柯應沒去超商購物過

台北市長柯文哲昨批評我國的數位基礎建設很爛，因行政院發放的振興三倍券，有高達7成民眾還是選擇申請紙本，還說振興期太長會沒...

三倍券詐騙搶先上路 蘇貞昌喊「母湯」給關鍵2號碼

行政院振興三倍券預計15日正式開始使用，沒想到近幾日詐騙集團利用綁定與預約期間，傳送詐騙簡訊指稱種購買三倍券的資料有誤或...

三倍券外再加碼800元 「浪漫客庄旅遊券」來了！

客家委員會為疫後振興客庄產業發展，鼓勵民眾走出戶外，特配合行政院振興方案，加碼推出800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，並為...

影／柯文哲轟三倍券沒用 蘇揆反擊：已800萬人預購

行政院長蘇貞昌今天近午參訪台南白河國小，有媒體詢問台北市長柯文哲提到有關三倍券的問題；以及目前民眾好像對三倍券紙本的反應...

熱門新聞

才說看好Q2營收...微星總經理墜樓亡 股東會態度洩端倪

微星總座江勝昌因個人健康因素辭世 公司：甚為哀痛

最「狂」財測！外資看聯發科 喊到1,000元

理專A錢長達十年 這家銀行今被罰1,200萬元

金管會：9月起65歲以上買投資型保單要錄音錄影

為何一堆人擠超商買三倍券？ 網揭真相：不受營業時間限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。