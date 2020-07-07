為何一堆人擠超商買三倍券？ 網揭真相：不受營業時間限制

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，各國經濟也連帶受到影響，當然國內也不例外，為了鼓勵民眾消費，行政院推出的「振興三倍券」日前已以開放在超商、官網預購。對此，昨（6）日就有一名網友在PTT中PO文提到，昨天他剛好去便利商店買飲料，看到一堆民眾在ibon前買三倍券，於是他就好奇詢問廣大網友「明明7/15就能去郵局買三倍券，為何要擠在便利商店買啊？」

原PO在文中表示，他昨天在便利超商裡，看見一大堆人在ibon機台前好像要買三倍券，看到這樣的場景，讓他感到相當意外，並疑惑的說道「三倍券不是7/15直接到郵局現買現領就有了嗎？」不明白大家為何都要擠在便利商店排隊預購，接著就問道「當中有卦嗎？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友瘋狂討論，並紛紛回應，「7/15那天肯定人超多，所以當然要趕在這時候預購」、「到時候現領開放，郵局一定一堆老人，要不知道要排到什麼時候了」、「平常的郵局就已經很可怕了，何況是領三倍券的時候」、「到時候去郵局要排更久」、「15號那天各家郵局一定爆炸多人」、「超商跟郵局效率差很多，超商一下子就好了，郵局要等超久」、「去那種離峰時段的超商，按機器的速度比做手搖飲料的時間快」、「我第一天就在超商預購，沒排隊，按一按幾秒鐘搞定」。

也有網友持不同看法，「17：00-22：00，郵局沒開，上班族沒辦法領，所以當然直接先超商預購」、「上班族在下班時間還能領三倍券，不受郵局營業時間限制」、「郵局頂多加個週六上班，9：00-17：00而已，所以當然要先超商預購」。