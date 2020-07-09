三倍券預購完收到驗證簡訊 查核中心：小心詐騙

振興三倍券預購熱度高，近日卻發生有民眾收到手機簡訊，指出申請資料不符、審核未通過，要求點入網址重新驗證身分。事實查核中心表示，這是企圖竊取民眾個資的「詐騙簡訊」。

最近有民眾收到手機簡訊，內容以「行政院振興三倍券」開頭，並附上三倍券照片。

簡訊寫道：「親愛的用戶您好，您所申請之行政院振興三倍券預購方案由於相關資料有誤或不符，因此審核未通過，收到此訊息後，請儘快進入連結網址，重新完成身分驗證。避免無法完成預購，影響個人權益。」並附上連結網址。

針對相關資訊，查核中心致電行政院經濟部1988紓困振興專線，以及查詢「振興三倍券」網站。

經濟部表示，這份網傳簡訊為詐騙訊息，請民眾切勿點取不明網址。

經濟部說明，民眾在超商預購紙本振興券，經濟部不會再傳簡訊要民眾再填寫個人資訊，「而是會在7月11日到12日，寄發提醒領取紙本振興券簡訊，上面會有領取序號，通知民眾去超商領取」。

若是以綁定信用卡、悠遊卡與行動支付等其他3種方式，民眾則可以直接到「振興三倍券預定及查詢平台」，查看是否綁定成功。

查核中心也向資安專家、趨勢科技全球消費市場開發暨行銷資深經理劉彥伯詢問。劉彥伯強調，這是詐騙簡訊，「目的在竊取民眾個資」。

劉彥伯說，根據簡訊內提供的網址，點入會連結到Google表單，內容要求民眾填寫姓名、電話、出生年月日，以及上傳身分證、健保卡正反面。他表示，詐騙集團目的是收集個人資料，雙證件等個人資料，可能會被用來申請網路銀行帳戶。

台灣事實查核中心依據調查結果，整理2大結論。首先，針對預購振興券，經濟部不會寄簡訊收集個人資訊；其次，資安專家表示這是詐騙簡訊，目的在於竊取民眾個資，如有疑慮，可先致電1988或綁定帳戶銀行，切勿點選不明網址，也不要填寫個人資料。