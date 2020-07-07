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柯文哲嗆三倍券沒效 陳時中尷尬回：三倍的..加減有效
台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍今天3人首度同台，一同行銷台北市雙層觀光巴士。由於柯文哲前一天嗆中央三倍券，「只有唸書的，都知道一定不會有效果」，柯陳林三人被問及這題目，讓林佳龍、陳時中很尷尬。陳時中頻幫中央緩頰，表示「三倍的會加減有效。(台語)」並表示，政府政策有很多面向要去考慮。
林佳龍則說，有用沒用，做了才知道，大家一起體驗三倍券，一起參與，就可能比較有效。
由於先前柯文哲妻子陳佩琪頻在臉書逆時中，柯文哲今天與陳時中同台，兩人互動不多，也被問會不會尷尬？柯陳異口同聲表示不會，陳時中甚至說，尷尬就不會來了。
對於陳佩琪對武漢解封與歐美標準不一有意見，媒體也問陳時中有何看法？柯文哲聽到在一旁碎念，「喔，這是哪一台問的？」陳時中則說，每個政策有人滿意，有人不滿意，大家持續溝通，就是取得一個平衡點。
另外，柯文哲先前也嗆陳時中，表示歐美入境者應該集中檢疫，現在疫情已解封一個月，後續的疫情邊境管制？陳時中說，中央流行疫情中心這邊的作法就是步步為營，會隨著世界狀況改變、及台灣防疫情勢隨時調整。
柯文哲說，這涉及邊境管制，國內的防疫措施還是取決邊境管制，但層級高，涉及國防部經濟部思維，你們只要決定，我們地方政府可可做相應措施。
至於會不會利用機會溝通三倍券？林佳龍說，三倍券是經濟部負責，他可以幫忙傳達。
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