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柯文哲嗆三倍券沒效 陳時中尷尬回：三倍的..加減有效

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲、交通部長林佳龍與衛福部長陳時中上午一同搭乘台北雙層觀光巴士，遊覽台北市區觀光景點，向國人推展國內旅遊。 台北市攝影記者聯誼會／提供
台北市長柯文哲、交通部長林佳龍與衛福部長陳時中上午一同搭乘台北雙層觀光巴士，遊覽台北市區觀光景點，向國人推展國內旅遊。 台北市攝影記者聯誼會／提供

台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍今天3人首度同台，一同行銷台北市雙層觀光巴士。由於柯文哲前一天嗆中央三倍券，「只有唸書的，都知道一定不會有效果」，柯陳林三人被問及這題目，讓林佳龍、陳時中很尷尬。陳時中頻幫中央緩頰，表示「三倍的會加減有效。(台語)」並表示，政府政策有很多面向要去考慮。

林佳龍則說，有用沒用，做了才知道，大家一起體驗三倍券，一起參與，就可能比較有效。

由於先前柯文哲妻子陳佩琪頻在臉書逆時中，柯文哲今天與陳時中同台，兩人互動不多，也被問會不會尷尬？柯陳異口同聲表示不會，陳時中甚至說，尷尬就不會來了。

對於陳佩琪對武漢解封與歐美標準不一有意見，媒體也問陳時中有何看法？柯文哲聽到在一旁碎念，「喔，這是哪一台問的？」陳時中則說，每個政策有人滿意，有人不滿意，大家持續溝通，就是取得一個平衡點。

另外，柯文哲先前也嗆陳時中，表示歐美入境者應該集中檢疫，現在疫情已解封一個月，後續的疫情邊境管制？陳時中說，中央流行疫情中心這邊的作法就是步步為營，會隨著世界狀況改變、及台灣防疫情勢隨時調整。

柯文哲說，這涉及邊境管制，國內的防疫措施還是取決邊境管制，但層級高，涉及國防部經濟部思維，你們只要決定，我們地方政府可可做相應措施。

至於會不會利用機會溝通三倍券？林佳龍說，三倍券是經濟部負責，他可以幫忙傳達。

台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍今天3人首度同台，對於三倍券有沒有效？陳時中表示「三倍的會加減有效。(台語)」林佳龍則說，有用沒用，做了才知道。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍今天3人首度同台，對於三倍券有沒有效？陳時中表示「三倍的會加減有效。(台語)」林佳龍則說，有用沒用，做了才知道。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、交通部長林佳龍與衛福部長陳時中上午一同搭乘台北雙層觀光巴士，在防疫優先的前提下，柯市長與林部長，一見陳時中部長戴著口罩出現，二人同時拿出囗罩戴上。 記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲、交通部長林佳龍與衛福部長陳時中上午一同搭乘台北雙層觀光巴士，在防疫優先的前提下，柯市長與林部長，一見陳時中部長戴著口罩出現，二人同時拿出囗罩戴上。 記者黃義書／攝影

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