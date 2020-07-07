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影／振興券加碼戰　南投市消費滿200抽Gogoro、iPhone

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投市公所推出「振興歡樂購，南投再加碼」在合作店家消費滿200元就能抽獎。記者賴香珊／攝影
南投市公所推出「振興歡樂購，南投再加碼」在合作店家消費滿200元就能抽獎。記者賴香珊／攝影

南投縣南投市為留住且刺激振興三倍券消費，當地公所串連上百家商店推出「振興歡樂購，南投再加碼」活動，自7月15日至8月31日到特約合作店家消費滿200元就能換1張抽獎券，就有機會抽中機車、iPhone手機、掃地機器人等獎品。

南投市公所指出，受新冠肺炎疫情影響，國內經濟也受衝擊，全台餐飲、百貨、賣場等實體店等消費大幅下降，觀光旅遊人次更是銳減，政府盼以振興三倍券帶動全台灣經濟，南投市也鎖定這波振興浪潮，串連商家加碼，藉此促進在地經濟。

「振興歡樂購，南投再加碼！」南投市長宋懷琳說，南投市民將近10萬人，為留住市民在地消費，並刺激其他縣市的民眾來南投觀光，公所在振興三倍券發放前就積極向有意配合消費活動的店家招手，共推加碼活動，以創造出更大效益。

經公告招募，目前約有約140家商店投入振興加碼活動，吃喝玩樂、食衣住行都有，就連家樂福都有加入，參與店家仍在陸續增加中；而除了消費滿額能獲得抽獎券外，各店家也各自推出滿千送現金抵用券或消費滿額享折扣等優惠。

南投市公所表示，「振興歡樂購，南投再加碼」活動將從7月15日至8月31日止，這1個半月時間，民眾只要到特約合作店家消費滿200元就能換1張抽獎券，合作店家則會張貼市公所Logo供民眾辨識，相關資訊也能上公所網頁查詢。

而消費每200元就有1張抽獎券，以此類推，3000元就有15張，民眾只要在抽獎券上填寫姓名、行動電話和地址，再將摸彩聯投入合作店家或公所設置的摸彩獎，最後會集中抽獎，而最大獎是市價8萬元的Gogoro電動機車。

其次為125CC重型機車、輕型電動機車、iPhone SE智慧型手機、iPad平板電腦、腳踏車、黃金戒指和家樂福、全聯、全家禮券等獎品，還有電視、掃地機器人、空氣清淨機等實用家電，超多精美禮品等待民眾消費抽回家。

南投市公所推出「振興歡樂購，南投再加碼」在合作店家消費滿200元就能抽獎。記者賴香珊／攝影
南投市公所推出「振興歡樂購，南投再加碼」在合作店家消費滿200元就能抽獎。記者賴香珊／攝影
南投市公所推出「振興歡樂購，南投再加碼」在合作店家消費滿200元就能抽獎。記者賴香珊／攝影
南投市公所推出「振興歡樂購，南投再加碼」在合作店家消費滿200元就能抽獎。記者賴香珊／攝影

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