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柯文哲批3倍券時間拉太長 「像強心劑稀釋百倍慢慢滴」

聯合報 / 記者林麗玉／台北報導
柯文哲說，三倍券使用期間長達5個半月，「我一定不會多買的」。記者陳聖文／攝影
柯文哲說，三倍券使用期間長達5個半月，「我一定不會多買的」。記者陳聖文／攝影

三倍券預購及綁定人數截至昨天已破七百萬，經濟部評估超乎預期，決定加開預購時段。但台北市長柯文哲表示，三倍券使用期間長達五個半月，對產業振興一點效果都沒有，「很像強心劑稀釋一百倍，花五個半月慢慢滴」，時間拉太長，沒有刺激效果。

柯文哲昨在「台北疫情後經濟轉型論壇」表示，中央的防疫、紓困、振興三部曲，是國家戰略錯誤，應該是防疫、紓困、轉型。民眾選擇三倍券紙本者高達八成，反映出我國數位基礎建設很爛。

他表示，台灣目前表面看沒有疫情，但只要邊境管制一拿掉，台灣也沒法控制。許多人問他台灣疫情何時結束？他說根本還沒有開始。

他表示，只要是做國外觀光客的飯店等產業，這兩年內絕對不會恢復，最近很多台北市旅館業者都到市府陳情說活不下去了。他舉文華東方酒店為例，九成五客群都為外國觀光客，預期兩年內營業不會恢復，就像電視劇犀利人妻的台詞「回不去了」，不可能回復到疫情爆發前的經濟模式，應要找到「新常態」，進行戰略性改變。

柯文哲說，只要有念書的都知道，這次的振興券完全沒有用，中央如果不服氣的話，歡迎找有頭有臉的經濟學者來背書說有效。他表示，五個半月花三千塊，一定不會多買，就是平常的消費，因為時間拉太長，最後變成剛性消費，沒有刺激效果。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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