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郭台銘不領三倍券 網笑「去領才虧」：花一秒就賺超過兩千

聯合新聞網 / 綜合報導
鴻海集團創辦人郭台銘表態不領三倍券。本報資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘表態不領三倍券。本報資料照片

行政院推出振興三倍券，目前已開放預購。鴻海集團創辦人郭台銘日前被問及三倍券議題，他表態不會去領，直言「我去領好像怪怪的」。此話一出引發網友討論，許多人直言「才2000元，郭台銘一秒就賺到了」、「他花時間去領才是浪費錢」、「原來財富自由是這種感覺，真想體驗」。

郭台銘5日至愛物園祭拜弟弟郭台成的忌日，被問及即將上路的三倍券議題，他表示，自己去領好像怪怪的，因此「不會去領三倍券」，不過也強調看好三倍券帶來的經濟效益。

此話一出，引發PTT網友討論，網友留言「一秒幾十萬上下是要人家花多少時間去領三倍券啦」、「成本效益不合」、「郭董把那時間拿來做別的事都不止賺2000元」、「郭董話還沒說完就賺到3000元了」、「人家一秒鐘都不只2000了元」、「他一年繳10幾億的稅，夠發5萬人份的振興券」。

許多網友羨慕表示「原來財富自由是這種感覺，真想體驗」、「一堆人花的券他繳的稅」、「他只要呼吸就在賺錢的人，跑去排這個幹嘛？浪費時間」，還有人開玩笑表示「換成三倍免稅卷，或許他會花三天排吧」。

三倍券 疫情紓困 郭台銘

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