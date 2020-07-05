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他為了享三倍券優惠考慮辦新信用卡 內行人解析：無關振興
振興三倍券已在7月1日開放實體券預購和綁定數位券，許多銀行紛紛提供優惠方案來搭配三倍券，期望能吸引更多客戶辦卡，就有一名網友貼文寫道自己有「Happy go pay」，使用振興三倍券搭配指定銀行就可以拿到Happy go點數，雖然他的信用卡發卡銀行有包含在內，但是卻有名額限制，讓他萌生想辦其他家銀行信用卡的念頭。
原PO在PTT表示他上網查詢發現，「Happy go pay」配合振興三倍券來搭配指定銀行信用卡使用，就可以拿到700點Happy go點數，合作的銀行有10間，他的新光銀行信用卡就是其中一間。不過原PO說新光的活動是必須要單筆刷滿3000元，就加碼回饋330元的刷卡金，但名額只有15000名，讓他覺得很難搶。
原PO說自已只有一張信用卡，但覺得台新跟中信的看起來比較好用，而渣打新用戶搭配三倍券給的回饋有1500元也相當誘人，讓他開始考慮是否要辦其他家信用卡來享這些優惠，原PO也好奇想知道其他網友們的想法，「該順勢為了這次振興券去辦其他新卡嗎？如果是你們會嗎？」
貼文也引起網友熱烈討論，「不差這點優惠，卡除非會用，不然太多很麻煩」、「如果剛好缺卡就去辦吧，我是直接拿我現有的中信卡去用」、「所謂振興券新卡優惠，很多是包括本來辦新卡就有的優惠，跟振興券多有的優惠都是有限額的，拿到機率不高。所以想要新卡優惠的話就辦新卡，不想要就不辦，無關振興」、「我是拿第一銀行去搭配Happy go pay了」、「優惠有用就辦啊」。
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