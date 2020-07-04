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長輩暗示三倍券上繳「貼補家用」網友提一招解決

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院振興三倍券正式上路，圖為紙本券，每份有4張500元券、5張200元券。圖／行政院提供
行政院振興三倍券正式上路，圖為紙本券，每份有4張500元券、5張200元券。圖／行政院提供

政府三倍券7月1日起開放紙本預購和數位綁定，將於7月15日上路，各店家也摩拳擦掌推出各項優惠，就是要搶這波商機，有民眾表示，最近和家人討論到要用什麼方法領取三倍券，卻一直被暗示要給家裡「補貼家用」，讓他有點不滿，表示已經有固定給家用，現在連三倍券都要A，引起網友熱議。

網友在PTT女孩版發文說，三倍券最近開始預購，大家都在講要怎麼領、怎麼拿，結果日前在和家人討論要領實體券還是數位版時，一直被家人暗示要把三倍券給家裡「貼補家用」，他覺得蠻莫名其妙的，因為自己賺錢自己花，也有固定給家裡超過三千元的家用，現在連三倍券都要A，他不滿的說「真是吃人夠夠」，但他也好奇別人家裡是不是有同樣狀況，如果拒絕不知道會不會很不孝。

貼文一出網友也發表自己看法「就給阿，然後說從家用扣3000，讓家人選」、「我爸也覬覦我的，我要守好」、「我直接給我爸媽兩千塊應付打發耶，想說爸媽就不太計較了」、「假裝聽不懂暗示」、「會 家裡管錢的阿嬤A走 」，不少人也建議PO「綁行動支付或信用卡」、「建議說自己已經綁了行動支付，不要領實體券啦」。

本網投票截至目前顯示，共有約一半的民眾表示會拿三倍券「上繳給家用支出，多少補貼一點」，第二高票則是「報復性消費是一定要的，拿去吃喝玩樂」、接著則是「拿來當成搭乘交通運輸工具如台鐵、高鐵的費用」，其他像是「看電影、看演唱會、展覽、買彩券」則是排名最少。

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