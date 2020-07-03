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長輩讚「三倍券大勝消費券」 兩派網友吵翻曝最大優勢

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院振興三倍券正式上路，圖為紙本券，每份有4張500元券、5張200元券。圖／行政院提供
行政院振興三倍券正式上路，圖為紙本券，每份有4張500元券、5張200元券。圖／行政院提供

最近討論度最高的議題，莫過於振興三倍券預購及綁定。有網友在PTT上發文，遇到一名長輩大力讚賞三倍券的政策，認為先掏1000元買券，才是真正達到刺激消費，經濟效果絕對大勝當年的「3600元消費券」。原po想了一下，表示自己「實在是聽不懂這什麼意思」，推文中的兩派擁護者也因此戰翻。

支持者認為，振興券的用意在於讓你掏錢促進經濟，如果是只想「用免費的」，當然會認為三倍券不如消費券。有鄉民進一步解釋，一般消費者當然希望直接拿錢，不過商家圖的是高過投注成本的消費，也因此才有各種商家的折價券，目的就是希望民眾多花錢。

反對者則表示，實施方式上百種，「這種擾民的措施還是第一次看到」。並質疑政府一直聲稱3倍，那免掏錢的消費券不就是無限倍券？還有人酸「2000+台灣價值，效益遠遠大過3600」。

網友也指出此次振興券的優點，在於可以綁電子支付及信用卡，比以往僅有紙本的選項多元。而且無論三倍券或消費券都是多出來的，「就算三倍券比較不好，難道就不領嗎？」，認為兩者都「很香」，不必多花時間口水選擇比較。

振興三倍券已於7月1日開始預購及綁定，從15日開始才能真正用來消費，使用期限則是到今年12月31號。是否能真正達到促進經濟的效果，以及超越過往的3600元消費券，看來至少得等到明年才會揭曉。

前總統馬英九當年開心展示消費券，提醒民眾領取，多多消費。本報資料照片
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新冠肺炎 三倍券 疫情紓困 消費券 振興券 信用卡 行動支付

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