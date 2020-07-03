三倍券拿紙本還是用信用卡好？ 這主因讓網友選擇領紙本

振興三倍券從7月1日開始開放民眾數位券綁定及紙本實體券預購，許多銀行紛紛加碼，盼吸引用戶辦卡消費，但前兩日統計下來，民眾預購紙本券的人數多於綁定數位券的人數，使得經濟部趕緊與業者商談加碼，而到底用紙本和信用哪一種比較好，這個問題也成為網友爭相討論的重點。

一名網友在PTT貼文表示看過多家銀行業者所提供的優惠都很限量，而且限制條件還一大堆，還得在特定商店才能使用，「當然一開始就說不能網購，就算有刷卡回饋頂多1%，3000元也才30元回饋金，更不用說那些pay來pay去的，本來就沒在用」，種種的限制都讓原PO覺得領紙本還不用這麼麻煩，他也想問鄉民們想用紙本實體券還是還是綁定數位券？

貼文引來兩派擁護者的激辯，支持領實體券的人認為「方便」是主要原因，「領實體的吧，信用卡綁定感覺很麻煩」、「實領啊，想到什麼就買什麼」、「純覺得實體用起來簡單多了，起碼暑假帶小孩旅遊都很方便用」、「實體，覺得還是比較實用」、「本來要綁電子，但想消費的商家只開放實體」、「實體啊，有些百貨公司還會有加碼優惠」、「用實體券只要花1000塊，刷卡要先刷3000才會退2000，那我還要先付3000，才能拿到2000，我怎麼算也是領實體券啊」、「用信用卡消費要收3%手續費，所以就買實體了」。

而選擇使用信用卡的網友則表示「當然是信用卡比較方便，還要撕券有夠麻煩」、「日常開銷信用卡本來就每月5000左右，買日用品的地方剛好都可以各種pay，就直接綁定了，照常消費就可以」、「綁信用卡，用信用卡加碼電子支付回饋20%」、「綁電子支付，不然實體不能找零給我」、「可能會綁信用卡，因為大額本來就刷卡付」。