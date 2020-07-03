財經觀點／彌補消費缺口？3倍券九牛一毛

近來各界相繼探討報復性消費能持續多久？即將上市的三倍券又能有多大的效果？我認為，既然是報復性消費，就百分之百不會持久；三倍券能帶動一波消費，但要彌補消費市場的缺口是九牛一毛；而要恢復到正常的消費水準，是一條「漫漫長路」。

近期人們壓抑數月的消費需求得到解放，之前不敢上餐館的，現在比較敢去了。接下來人們期待三倍券上路，又有一波消費潮。不過，前述情況只是讓民間消費較過去數月好轉，下半年要較去年同期正成長還遠著呢。首先，既然是報復性消費，就百分之百不會持續。其次，政府說三倍券有三倍效果，不是這樣算的。

十一年前，經建會（現在的國發會）發消費券，帶動的新增消費只占百分之十六，其他的是替代消費，是消費者原來就要消費的，只是不掏自己的腰包，而用消費券消費。如果算入廠商配合促銷的效果，新增消費仍只占消費券金額的百分之廿四。為什麼是這種結果？這是台灣的消費習慣，台灣人習慣儲蓄。

三倍券的預算約五百億元，這次的新增消費比率可能比消費券高一點，但也就是高一點，不會變成三倍，消費習慣沒那麼容易改變。據中經院估算，今年消費市場可能減少五、六千億元，三倍券的效果相較消費缺口是「九牛一毛」。

什麼時候可以回到去年的正常消費水準？要看薪資何時成長。薪資成長前是先恢復雇工，這得看疫情，目前國際上出現第二波疫情，會不會有第三波？如果還在維持社交距離，就無法回到過去正常的經濟活動。恐怕要等到新冠肺炎疫苗、治療的藥物面市，人們才可以回到正常的生活。

再看薪資成長。疫情能控制了，經濟活動恢復了，企業增加雇工、加薪了，整體薪資成長了，消費才會跟著成長。

但現在無薪假人數還在成長，失業率還在上升，談不上薪資成長。因此消費要回到正常的成長軌道，是一條漫漫長路。

（中研院經濟研究所研究員簡錦漢口述）