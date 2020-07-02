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三倍券怎麼綁最划算？ 大數據揭信用卡人氣王「搜尋量爆衝」

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
玉山信用卡綁定三倍券消費，新戶刷3,000元最高可領3,000元，舊戶指定通路最高享10%以上回饋。玉山/提供。
玉山信用卡綁定三倍券消費，新戶刷3,000元最高可領3,000元，舊戶指定通路最高享10%以上回饋。玉山/提供。

image source:網路溫度計

文／葛緯詩

三倍振興券1日開放超商預購與支付綁定，網路上一度傳出因為瞬間湧入的人潮太多，導致網站短暫癱瘓的災情，雖然後續快速恢復正常，仍有不少人抱怨因此沒有搶到銀行加碼回饋的名額。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查，三倍券與信用卡綁定的相關討論，上路首日出現不少像是「進不去」、「當機」、「錯誤」的負面評論。不過在人潮造成的網站癱瘓背後，也顯現信用卡綁定三倍券是多數網友的選擇。

▲開放數位三倍券綁定首日，因為瞬間湧入的人潮過多，一度導致網站癱瘓引來網友抱怨。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/07/02~2020/07/02)


銀行加碼優惠超吸睛　信用卡社群討論度最高

針對實體券與非實體券包含信用卡、電子票證、行動支付的討論度來看，實體券在新聞媒體上的網路聲量最高，但多為報導解釋多元的預購方式，例如民眾可以在郵局直接購買，或者透過超商預購領取等等，或是實體券是否能找零等問題爭議；反觀綁定信用卡的方式則因為有不少銀行推出加碼回饋，網友整理比較各家銀行優惠之下，主動討論的意願提高，成為社群討論度最高的三倍券領取方式。（大數據還可以怎麼用？看懂王品集團如何用數據逆勢崛起

▲綁定信用卡的數位三倍券，因為銀行業者眾多的加碼優惠成為社群討論度最高的領取型式。

image source:社群活躍度/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/06/02~2020/07/01)


信用卡網路聲量奪冠　實體券仍有第二名

以聲量趨勢來看，實體三倍券最初公布後的網路聲量最高，但隨著信用卡合作業者名單公布，銀行紛紛祭出自家的加碼回饋方案，綁定信用卡的非實體三倍券逐漸成為網友討論焦點，近一個月來討論度平均處於領先的地位。7月1日開放實體三倍券預購與非實體券的事先登錄，信用卡也是唯一討論度成長的支付方式，相較之下同日也開放預購的實體券，討論度不增反減，此消彼長的變化都可以看出信用卡目前較受網友青睞。

值得注意的是實體券的網路聲量不及綁定信用卡的非實體三倍券，卻仍然是網路聲量第二高的領取方式，高過綁定行動支付或電子票證的支付方式。民眾選擇信用卡主要是因為額外加碼回饋，還有搶登記銀行早鳥回饋名額。撇開加碼回饋的誘因，沒有亮眼優惠的電子票證與行動支付，論方便性與使用習慣，實體券對其它民眾來說仍有較高的吸引力。

▲討論度最高的為綁定信用卡的數位三倍券，其次為實體三倍券。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/06/02~2020/07/01)


綁定首日網友最愛搜「台新」　限量策略奏效

這次銀行加碼回饋高的業者，多為新戶首刷裡的優惠為主，其中加碼回饋超過千元門檻的有台新銀行（1100元）、玉山銀行（1000元）、渣打銀行（1500元）、星展銀行（1888元）、凱基銀行（1100元）、 匯豐銀行（1100元）等。透過Google Trend觀察可以發現，超過千元門檻後，網友考量的因素受到回饋金額的影響下降，開放綁定首日最多網友搜尋的並非金額最高的星展銀行，反而是以台新銀行搜尋熱度竄升最快，其次為玉山銀行、匯豐銀行、渣打銀行，最後才是星展銀行以及凱基銀行。分析台新銀行搜尋熱度奪冠的原因，因為回饋有限定綁定人數，前一萬名加碼四百元、前兩萬名加碼三百元，額滿就不得享有加碼回饋的規則，飢餓行銷讓許多網友首日就一窩蜂湧入註冊。

▲開放綁定首日台新銀行的搜尋熱度最高，與台新加碼優惠限量的規定有關係。

image source:Google Trend


網友青睞加碼回饋高、條件少的信用卡

台新銀行同時是首批公布加碼回饋優惠的銀行之一，事前的宣傳就在網路上引發許多網友討論，開放登錄的前一天網路聲量便居於六家之冠，讓台新銀行在這次信用卡綁定三倍券活動中，成為人氣最高的信用卡綁定選擇。不過若從討論度來看，渣打銀行、玉山銀行、星展銀行因為限制條件少，不限通路只要刷滿就有超過千元的加碼回饋，加上不用搶名額，在網路上同樣有高人氣，也是網友心中不錯的選擇。

▲加碼回饋超過千元的信用卡中，台新、渣打、玉山的網路聲量分別佔據前三名。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/06/02~2020/07/01)



延伸閱讀

大數據還可以怎麼用？看懂王品集團如何用數據逆勢崛起

三倍券刷信用卡「加碼回饋」整理！看懂刷哪張卡最划算



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年6月2日至2020年7月1日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『振興三倍券』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測網友意見的討論總數量。

*註2 熱門關鍵字：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測該話題網路最常使用的熱門關鍵字。

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