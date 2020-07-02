聽新聞
test
0:00 / 0:00

紙本3倍券大勝數位券 學者：民眾支付習慣難改變

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
消費習慣難改變，多數民眾還是選擇紙本三倍券。記者曾學仁／攝影
消費習慣難改變，多數民眾還是選擇紙本三倍券。記者曾學仁／攝影

振興三倍券首日就一二一萬人綁定或預購，紙本券占逾六成。學者認為，首日紙本券大勝數位券，主要消費習慣不容易改變，且消費者會希望以彈性、自主方式持有，學者對於數位券「業績不如預期」不覺得意外，但認為三倍券若有「天時」、「地利」、「人和」仍可擴大效果。

中央大學經濟學系教授邱俊榮表示，過去政府曾開出行動支付九成普及的目標，由三倍券首日狀況看來，民眾的消費、支付習慣還是很難改變。

邱俊榮說，以信用卡來說，要民眾選擇綁定某家信用卡，需要「雙重巧合」，也就是要本來就擁有這家銀行的卡，還要喜歡這家銀行的加碼優惠；大部分民眾也不會因為三倍券的加碼，就去辦一張新卡。

他認為，還沒有想好「用券標的物」的民眾，容易選擇「有彈性、自主的持有方式」，即是最接近現金的實體券，因此對於「紙本券大勝」不是很意外。

不過，也有學者說，三倍券本質仍是消費券，有效果但效果有限，不能太過期待乘數效果。

邱俊榮則說，「實施時間點」是首要關鍵。過去消費券在發行時，不但適逢有現金需求的農曆春節前，經濟情況也是下滑期；三倍券相反，消費實力並未出問題，只是「被封印」，在解封加上暑假雙重力道加持下，不僅業者嗅到商機，地方政府也連帶幫忙出力吸引消費人潮，加成之下，三倍券效益會比最初預期好一些。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

看好三倍券商機 恆隆行Dyson祭加倍奉還振興券

振興券怎麼用？ 醫美、健檢也可用

三倍券加碼優惠秒殺 李長庚看好信用卡業績成長

三倍券預購綁定破百萬！超商、信用卡最受歡迎

相關新聞

3倍券預購、綁定首日121萬件 紙本占6成

振興三倍券昨上午九時起開放民眾綁定數位券及預購紙本券，首日截至下午五時，共預購、綁定一二一萬件，反應熱烈，但也因開放第一...

北市三倍券加碼綁卡 首日2萬多張

行政院三倍券上路，台北市政府加碼敬老、愛心卡、及高中職學生綁悠遊付補助1千元，昨天首日開放綁定，北市副市長黃珊珊到信義區...

3倍券黑白名單使用爭議 銀行：從寬認定

振興三倍券預購、綁定昨登場，紙本券印製、配送及兌付等行政成本就要九億元。還有許多外部成本，除了使用繁複，民眾要花時間研究...

紙本3倍券大勝數位券 學者：民眾支付習慣難改變

振興三倍券首日就一二一萬人綁定或預購，紙本券占逾六成。學者認為，首日紙本券大勝數位券，主要消費習慣不容易改變，且消費者會...

電商加碼三倍券優惠

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物昨（1）日宣布，7月15日起在站上推出「線上振心省錢五招式」，消費者以P...

看好三倍券商機 恆隆行Dyson祭加倍奉還振興券

政府振興三倍券即將在7月15日正式啟動，7月1日開始就可以預購振興券，恆隆行Dyson同步重磅回饋超有感優惠，搶先送出 ...

振興券怎麼用？ 醫美、健檢也可用

振興三倍券今天開始預購，但你知道振興券也可用在醫療看診喔！舉凡掛號費、住院費甚至部分負擔都能使用，就醫時不妨可先詢問一下...

三倍券首日預購、綁定120萬人 實體券最夯

振興三倍券今（1）日上午9時起正式開放民眾數位券綁定及紙本實體券預購，經濟部原預估紙本實體券受五成民眾青睞，經濟部長王美...

「三倍券」收容人也能領！ 矯正署今公布領用辦法

「振興三倍券」今起開始預購，對象不分男女老少也不排富，在監所、看守所的收容人也可以領；矯正署指出，收容人因為行動自由受限...

訂三倍券排隊超久、插卡沒反應 店員拿出「法寶」秒解決

今（1）日是振興三倍券開放預訂的第一天，有不少民眾早早就到超商卡位，但可能是同時預訂的人太多導致系統當機，有網友抱怨排了一小時才訂購完成。還有網友表示自己卡片插進去後竟等了15分鐘都沒反應，經店員幫忙才知道原來可能是健保卡上的晶片出問題，這時只要拿出「橡皮擦」擦一下，晶片就能輕鬆感應。

三倍券搶搶搶 永豐銀8分鐘搶完、星展新卡爆量

蔡英文政府「花1,000元換3,000元」的三倍振興券，今（1）日預購上路，各銀行信用卡官網早鳥回饋活動早上被塞爆，不到...

三倍券強強滾 午後預購、綁定人數近80萬

振興三倍券今（1）日上午9時起正式開放民眾數位券綁定及紙本實體券預訂，經濟部原預估紙本實體券仍受5成民眾青睞，半天過去，...

熱門新聞

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

想到全聯、屈臣氏領三倍券該怎麼辦？ 經濟部這麼說

三倍券網頁、超商預購都卡卡 蘇貞昌：馬上就會處理好

夏普跨足美妝百貨 收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰

公股行庫促銷三倍券 最高回饋4,300元這樣算出來的

三倍券買起來！半天32.1萬人預購紙本、28.6萬人數位綁定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。