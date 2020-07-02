紙本3倍券大勝數位券 學者：民眾支付習慣難改變

振興三倍券首日就一二一萬人綁定或預購，紙本券占逾六成。學者認為，首日紙本券大勝數位券，主要消費習慣不容易改變，且消費者會希望以彈性、自主方式持有，學者對於數位券「業績不如預期」不覺得意外，但認為三倍券若有「天時」、「地利」、「人和」仍可擴大效果。

中央大學經濟學系教授邱俊榮表示，過去政府曾開出行動支付九成普及的目標，由三倍券首日狀況看來，民眾的消費、支付習慣還是很難改變。

邱俊榮說，以信用卡來說，要民眾選擇綁定某家信用卡，需要「雙重巧合」，也就是要本來就擁有這家銀行的卡，還要喜歡這家銀行的加碼優惠；大部分民眾也不會因為三倍券的加碼，就去辦一張新卡。

他認為，還沒有想好「用券標的物」的民眾，容易選擇「有彈性、自主的持有方式」，即是最接近現金的實體券，因此對於「紙本券大勝」不是很意外。

不過，也有學者說，三倍券本質仍是消費券，有效果但效果有限，不能太過期待乘數效果。

邱俊榮則說，「實施時間點」是首要關鍵。過去消費券在發行時，不但適逢有現金需求的農曆春節前，經濟情況也是下滑期；三倍券相反，消費實力並未出問題，只是「被封印」，在解封加上暑假雙重力道加持下，不僅業者嗅到商機，地方政府也連帶幫忙出力吸引消費人潮，加成之下，三倍券效益會比最初預期好一些。