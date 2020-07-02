3倍券黑白名單使用爭議 銀行：從寬認定

振興三倍券預購、綁定昨登場，紙本券印製、配送及兌付等行政成本就要九億元。還有許多外部成本，除了使用繁複，民眾要花時間研究預購、綁定方式和比較優惠，各銀行、行動支付及電子票證業者也是苦主，不僅各限期完成任務，出錢、出力成本還要自行吸收。

銀行業者表示，政府要求業者配合提出優惠方案，但相關內容、作法一改再改，每多一個「招式」，銀行的資訊系統就要重新配合修改一次。例如政府說要讓ATM可以領現金，立意良善，但業者須在有限時間內完成，還有綁定、早鳥、抽獎、新戶、登錄等各式複雜手續，只要方式或內容增改，系統又要調整、後台不斷測試，簡直「人仰馬翻」。

銀行業者無奈表示，這三個月來資訊人員都在加班，「端午連假別人在報復性出遊，資訊人員在加班」。

另外，三倍券使用有白名單、黑名單，例如不能用在股票投資、繳水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、餐券、禮品卡儲值交易、買健身房點數等；可繳學雜費、補習費但線上支付不適用；電商平台不能用，但藝文展演、體育賽事及旅遊活動等電商平台可適用，線上訂餐、訂房網及線上叫車也可以。未來出帳會不會衍生認定爭議？

銀行業者表示，目前是用資訊系統設定篩除黑名單，不適用的交易會被排除，若產生爭議「只能從寬認定」。但業者坦言，時間有限，太多問題現在都不敢想，先讓綁定順利最重要，後續還要處理消費查詢、通知、回饋等系統問題，資訊人員噩夢恐至少還要一兩個月。