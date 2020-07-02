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3倍券預購、綁定首日121萬件 紙本占6成

聯合報 / 本報記者／連線報導
振興三倍券昨開始預購紙本券、綁定數位券，首日就有逾一二一萬人預購。記者曾學仁／攝影
振興三倍券昨開始預購紙本券、綁定數位券，首日就有逾一二一萬人預購。記者曾學仁／攝影

振興三倍券昨上午九時起開放民眾綁定數位券及預購紙本券，首日截至下午五時，共預購、綁定一二一萬件，反應熱烈，但也因開放第一時間瞬間太多人，超商或網路都一度出現系統當機或卡頻情形，有民眾直呼「圈圈轉到頭都暈了」，所幸隨後陸續恢復正常。

另外，儘管經濟部長王美花頻頻為數位券「拉票」，還祭出廿五台Gogoro抽獎，但首日紙本券占逾六成，預購了七十二萬七三一八件，反比經濟部原本預估的五成還多。至於數位券綁定四十八萬三二五一件，以綁定信用卡為多。

高雄市前金區一家統一超商機台整天貼著「故障」字條，店員說，一早就故障了，許多午休想預購的上班族撲空；屏東市盧姓男子連跑兩家超商也都遇當機。台北市陳小姐也說，一早到三倍券官網預購，嘗試多次都無法登入，隨後到超商預購，但小白單印不出來，「圈圈轉到頭都暈了」，決定放棄。

「小出包」也驚動行政院長蘇貞昌，蘇受訪說，在前五分鐘就完成手續的民眾達兩萬多人，雖然有點小問題，「馬上就會處理好」。王美花昨天在桃園也說，當機幾分鐘後就馬上恢復。

根據7－ELEVEN觀察，上午預購以上班族居多，買早餐順便預購；下午則出現不少家庭主婦，還幫家人一起買。全家便利商店在開賣時人潮最多。OKmart門市昨預購前十分鐘出現排隊，後續人潮並未特別集中，但大約有六成入店民眾會詢問三倍券。

至於三倍券禁用在電商，但若符合「線上付費、實地體驗」，可納入適用白名單。但民眾若選擇用在網路訂票，三倍券可買客運票、離島機票和高鐵票，卻不能買火車票，標準不一，也讓旅客霧煞煞。

交通部台鐵局解釋，因現行台鐵網路訂票購票業務（符合振興券電商白名單）與台鐵夢工廠（不符合電商白名單）皆使用同一網域，致經濟部審查判為不合格電商。前天已將上述兩者改使用不同網域，全力爭取三倍券上路前獲審核通過，但若以紙本券臨櫃購買車票則沒問題。

國民黨文傳會主委王育敏也說，三倍券使用對象複雜，水電費不適用，電信、瓦斯與有線電視費用卻適用，未來恐有紛爭。且七月十五日開放郵局直購紙本券恐大排隊，蔡政府應預以身分證尾數做分流措施，對身心障礙與年長者也應特別處理。

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