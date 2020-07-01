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訂三倍券排隊超久、插卡沒反應 店員拿出「法寶」秒解決

聯合新聞網 / 綜合報導
三倍券開始預購，有不少網友到超商卻發現大排長龍、當機，或是插卡感應不到的窘境。記者曾學仁／攝影
三倍券開始預購，有不少網友到超商卻發現大排長龍、當機，或是插卡感應不到的窘境。記者曾學仁／攝影

今（1）日是振興三倍券開放預訂的第一天，有不少民眾早早就到超商卡位，但可能是同時預訂的人太多導致系統當機，有網友抱怨排了一小時才訂購完成。還有網友表示自己卡片插進去後竟等了15分鐘都沒反應，經店員幫忙才知道原來可能是健保卡上的晶片出問題，這時只要拿出「橡皮擦」擦一下，晶片就能輕鬆感應。

振興三倍券開放預訂第一天，到實體超商預訂難免人擠人，就有網友在「爆怨公社」抱怨「有人預購成功了嗎？也太當……等了快一個小時，心好累」，不少網友也回報災情，「7-11大當機跑不動，還沒9點去排隊，等了半小時，只有一個人一張卡片預購成功，就不想等了」、「我們這早上沒人超順，結果我問完店員去按機器，一領完回頭，後面一堆人圍觀……原來是一堆不知道怎麼領，先觀望的人……」。

還有網友表示「我排第3個花了15分鐘」，原來插卡沒反應也可能是晶片問題，經店員幫忙後才知道「晶片卡感應處要用橡皮擦擦乾淨比較快」。

另外有不少網友透露，到全家和萊爾富預訂過程非常順暢，也不太需要排隊，快的話1分鐘就可以解決，「萊爾富不會塞」、「全家，一分鐘，不網塞」、「全家領，不用等」、「萊爾富4張卡……順」、「我去全家超快，我朋友說他去7-11從9點到現在還進不去，現在他已放棄轉去全家了。」不過7-11會塞車大概跟優惠活動有關，有網友透露，「四大超商比較後，只有7-11跟OK比較有福利，其他兩家還要搭配信用卡有點麻煩。」

不過如果不想排隊又想快速完成預訂，綁定信用卡是最快速的方式，「信用卡綁定不到30秒完成超快速」、「免出門，信用卡綁定30秒完成」、「綁卡還有優惠」。

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