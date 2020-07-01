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教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領
振興三倍券開放預購了！預購時間從今(1)日直到7日晚間10點前，民眾可以選擇到三倍券官網或四大超商預購實體紙本券。需要注意的是，郵局並不在此次預購通路當中，郵局必須等到15日，在現場直接購買實體紙本券。紙本三倍券首波領取時間為7月15日到31日的每天早上9點到晚上10點。
紙本三倍券：
▌超商、官網預購：第一梯次預訂時間從7/1~7/7，領取時間7/15~7/31；第二梯次預訂8/1~8/7，領取時間8/15~8/31。皆必須在12/31前使用完畢。
▌郵局：7/15購買。
數位三倍券(綁定信用卡、電子票證、行動支付)：
從7/1日起到各家業者網站進行綁定，7/15~12/31期間消費滿3000就回饋2000。（延伸閱讀：三倍券刷信用卡「加碼回饋」整理！看懂刷哪張卡最划算）
從今日起也能綁定數位三倍券，可自行選擇常用的信用卡、電子票證或行動支付，到各大業者網頁進行綁定。不過累積消費金額是從15日開始計算，因此不要綁定完立刻「開刷」，15日之前的消費並不納入三倍券的回饋範圍。
因應預購需求，各大超商也釋出「教學影片」，教導大家預購流程。到超商預購前，民眾務必先確定已經準備好一千元現金或相關支付工具，還有健保卡以便進行身分認證。預購完成後注意手機簡訊，收到簡訊後記得回到原預購商店，持相關身分證件才能領取。據記者實測，僅需要約30秒時間即可完成預購手續，相當快速。各家超商也都有釋放出預購優惠。
7-11
1.到ibon機器插入健保卡→2.輸入手機號碼→3.確認明細→4.列印繳費小白單→5.櫃台付款1000元
收到領取簡訊時，到ibon前輸入取貨序號，列印小白單以及帶著證件到櫃台簽收即完成領取。
全家
1.到FamiPort機器插入健保卡→2.按振興三倍券、預購→3.輸入手機號碼→4.列印訂購明細→5櫃台繳費1000元
影片當中也提醒，手機收到領取簡訊時，記得攜帶身分證或健保卡，到原本預購的門市才能領取。
萊爾富
1.到Life-ET機器選擇振興三倍券預訂→2.插入健保卡→3.輸入手機號碼→4.確認資料及應繳金額→5.列印繳費單到櫃台繳費1000元
OK超商
1.到OKgo機器「振興三倍券」專區點選預購→2.插入健保卡→3.輸入手機號碼→4.列印預購單到櫃台繳費1000元
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