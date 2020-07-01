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周三起超商預購紙本3倍券 別跑郵局

聯合報 / 記者黃有容沈婉玉邱瓊玉尤聰光王思慧／連線報導
三倍券官網上關於領取、預購與加碼回饋方案，在網站上均有介紹。圖／取自三倍券官網
三倍券官網上關於領取、預購與加碼回饋方案，在網站上均有介紹。圖／取自三倍券官網

今天七月一日，交通部安心旅遊補助、超商預購經濟部紙本振興三倍券、綁定數位振興三倍券等均啟動。提醒民眾，今起至七日是開放民眾可到超商預購紙本券，七月十五日才是開放到郵局直接購買紙本券，經濟部長王美花昨特別呼籲民眾不要去郵局排隊，且經濟部針對數位券推出加碼抽獎，將送出廿五台Gogoro。

郵局15日起可購買紙本

振興三倍券七月十五日上路，分紙本券和數位券。紙本券今早九點起到七日，開放民眾可到超商或三倍券官網預購，七月十五日後可在指定超商或超市領取紙本券、開始消費；郵局未提供預購，十五日起開放直接購買紙本券。

數位券則可選擇信用卡、電子票證或行動支付，也是今天起可由三倍券官網連結至每個業者的綁定畫面，但七月十五日起才開始累積消費。

五成民眾打算領紙本券

經濟部調查，五成民眾要領紙本券，擔心大家屆時都去郵局排隊購買紙本券，因此開放超商、超市也可領，且王美花說，為鼓勵民眾綁定數位券，還將抽獎送出廿五台Gogoro，從七月四日起每天抽一台到七月十四日，之後會再抽十五台。

王美花還說，到郵局購買紙本券最無額外加碼，但其他通路都有各式各樣加碼，要大家「不要去郵局排隊」。

安心旅遊 哄抬房價將被取消資格

至於今天上路的安心旅遊補助，根據交通部觀光局統計，已有超過十萬民眾率先登錄，參與的旅宿業者也逾八千家，歷來最踴躍。

由於端午連假國旅大爆發，還傳出有旅宿業者坐地起價，讓不少民眾大嘆「國旅好貴」。觀光局說，為避免國旅大爆發成了國旅大抱怨，觀光局要已求業者應將房價資訊充分揭露，不可因補助而濫行調高房價，並請地方政府不定期針對房價進行蒐集查察，如發現哄抬房價會取消補助資格。

自由行每房補助一千元

安心旅遊補助包括補助民眾自由行入住參加活動的旅宿每房一千元，每一身分證字號可使用一次，離島再加碼一次，團體旅遊補助旅行社每人七百元，補助至十月底；另還有台灣觀光巴士、觀光遊樂業入園等優惠，未滿十九歲八月底前可免費暢玩全國廿二家觀光遊樂園，不限次數。

觀光局提醒，民眾入住前或入住當天須到安心旅遊官網登錄姓名、身分證、生日、居住地址、電子信箱等資料，並上傳身分證或健保卡正面圖檔。

●振興三倍券官網 https://3000.gov.tw/

●安心旅遊官網 https://funtour.tbroc.gov.tw/

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