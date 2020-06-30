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【解惑三倍券QA】外籍勞工、僑居海外國人可以領嗎？未成年子女怎麼領？

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院振興三倍券紙本券正式亮相，每份有4張500元券、5張200元券。圖／行政院提供
行政院振興三倍券紙本券正式亮相，每份有4張500元券、5張200元券。圖／行政院提供

振興三倍券明日（7月1日）即開放預訂，具有領取資格的民眾想必都已經摩拳擦掌，等明天一早就衝去預訂了。如果還不了解如何預訂、領取的民眾可以看先前的三倍券整理包。不過有些身分較特殊者，例如外籍配偶、外籍移工、僑生......等，究竟有沒有領取資格呢？現在就帶你一次看清楚。

領取振興三倍券資格：

於中華民國 109 年 12 月 31 日以前，符合下列各款資格之一，得領取三倍券：

1. 於國內現有戶籍之國民。

2. 各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍之人員及其具有我國國籍之眷屬。

3. 取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。

4. 取得臺灣地區依親居留、長期居留許可之大陸地區人民。

5. 外國人為國內現有戶籍國民之配偶，取得居留許可者。

6. 香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，取得居留許可者。

7. 前二款外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。

8. 第三款至第七款之人取得定居許可，尚未設戶籍者。

Q1：無戶籍者可不可以領？

無戶籍國民可能有三種情況：

(1)具有中華民國國籍，但未曾在台灣地區設有戶籍，僑居國外的國民。（例如林書豪，他出生時父母為國民，其在國外出生但迄今尚未回臺設籍）
(2)藉由歸化取得我國國籍者。（例如新住民歸化取得我國籍）
(3)回復我國國籍，但尚未在臺灣地區設有戶籍之國民。

以上無台灣地區戶籍的國民，只要取得「臺灣地區居留許可」或身分證者即可領取。

Q2：海外出生的小孩，可以領嗎？

符合下列情形之一者，即可領取：

(1)具有我國國籍且已經領有有效之「臺灣地區居留證」。
(2)已領有國民身分證。

Q3：外籍勞工、看護工，可以領嗎？

不可以，外籍勞工、看護工不符合興三倍券領振領取資格。

Q4：有健保卡的僑生和外籍移工，可以領嗎？

不可以，僑生和外籍移工不符合三倍券領取資格，即使有健保卡身份，也不可以領振興三倍券。

Q5：投資移民、技術移民，可以領嗎？

不可以，投資移民、技術移民假如不是國人配偶就不符合振興三倍券領取資格。

Q6：新住民返回母國後因疫情因素無法回台，但居留證仍有效，可以領嗎？

可以，只要持有有效之居留證，皆可領取。

Q7：新住民如逾期居留、離婚，可以領嗎？

只要持有有效居留證之新住民皆可申請。但如逾期居留或離婚，須符合下列條件：

(1) 逾期居留者，須重新申辦居留證，才可以領取。
(2) 離婚者之居留證尚未作廢之前，可以領。

Q8：國人與新住民所生的子女，可不可以領？

具有我國國籍，且已經領有有效之「臺灣地區居留證」或身分證者，即可領取。

Q9：以「應聘、投資或學生」等事由在臺居留的新住民可不可以領？

確認為「國人配偶」即可領取。

可提供下列文件之一，親自至內政部移民署各服務站經確認為國人配偶後，即可領取：

(1)已登載配偶姓名之戶口名簿、戶籍謄本或身分證件。
(2)經駐外館處驗證之原屬國家結婚證明文件。
(3)護照或簽證註記欄位載明國人配偶姓名及身分證字號。

而除了領取資格外，有一些關於未成年子女領取、三倍券使用限制、繳稅或報帳等問題，以下也一併整理。

Q10：未成年子女怎麼領振興三倍券？

國人不分年齡憑健保卡即可領取紙本振興三倍券。但未成年子女若想領取電子三倍券，則有以下兩種方法：

(1)電子票證：未成年子女可至電子票證業者平台進行記名並綁定後，即可進行消費累計。
(2)信用卡及簽帳金融卡：15 歲以上未成年子女，可使用父母提供之信用卡附卡或簽帳金融卡綁定後，即可進行消費累計。

Q11：未成年子女使用信用卡附卡功能進行消費，是與持卡人合併計算或分別計算？

持卡人和附卡人之消費將各別計算。

Q12：弱勢民眾如何領取？怎樣符合弱勢資格？

自109年6月1日起至109年12月31日止，符合下列資格之一的弱勢民眾，政府將直接匯入 1,000 元到其帳戶供領用振興三倍券。

(1)領取身心障礙者生活補助者。
(2)領取中低收入老人生活津貼者。
(3)領取弱勢兒童及少年生活扶助者。
(4)領取弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助者。
(5)領取低收入戶兒童生活補助者。
(6)領取低收入戶就學生活補助者。
(7)領取特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助者及其申請人。
(8)低收入戶、中低收入戶未領取第一款至第七款各項補助者。

同時符合兩項以上資格者，亦不得重複領取。如有需要詢問弱勢民眾領取認定資格，請撥打「1957」福利諮詢專線。

Q13：振興三倍券可以用在哪裡？有什麼使用的限制嗎？

全國實體店家皆可用，市場買菜、夜市吃宵夜、逛街購衣、旅遊住宿都不限。

不能使用範圍如下：

(1)繳納公用事業水費、電費。
(2)繳納金融機構或實際從事融資行為營業人之授信本息、費用或信用卡帳款。
(3)購買或投資股票、公司債、認購（售）權證、受益憑證、保單或其他金融商品。
(4)繳納罰金、易科罰金、罰鍰、稅捐、行政規費、汽車燃料使用費、勞保費、健保費、國民年金保險費或其他公法上金錢給付義務。
(5)購買菸品、商品（服務）禮券、現金禮券或儲值交易之行為。

Q14：振興三倍券可以使用於醫院？可繳醫藥費？

可以，不論公私醫療院所(含診所掛號費、長照費用)皆可以使用振興三倍券。

Q15：民眾可以同時領取電子與紙本振興三倍券嗎？

不行，振興三倍券採「3+1」方式，包含行動支付、電子票證、信用卡(含簽帳金融卡)及紙本，方便民眾選擇，但每人只能領取1次，振興三倍券平台會統一控管電子與紙本領券記錄，不會發生有兩邊都請領狀況。

Q16：民眾使用振興三倍券需要繳納個人所得稅？

不用，民眾領取的2,000元免納個人綜合所得稅。

Q17：用三倍券會開發票嗎？

會。三倍券等同現金券，商家取得三倍券要開發票。因此若有報帳需求，也可以使用三倍券付款後，再持發票和公司報帳。

Q18：使用振興三倍券問題，可以問誰？

有任何關於振興三倍券問題，可以撥打 1988 紓困振興專線。專線服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服 24 小時服務。

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