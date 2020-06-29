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2個月剩6千！他這樣花10萬紓困貸款 網大罵：浪費國家資源

聯合新聞網 / 綜合報導
為幫助生計受疫情影響的勞工，勞動部推出100萬名額的10萬元紓困貸款。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
為幫助生計受疫情影響的勞工，勞動部推出100萬名額的10萬元紓困貸款。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

勞動部自4月30日開放申辦的勞工低利紓困貸款，至6月初額滿為止，共有100萬人拿到10萬元。不過並非所有申貸者都能好好運用這筆「救命錢」，就有民眾坦承自己亂花到只剩6千元，因而上網求救「下一步該做什麼」。

為了幫受新冠肺炎疫情影響的勞工穩定生計，勞動部開辦紓困貸款，每人限額10萬，年息僅1.845%，可分3年還款，政府補貼首年利息，貸款第1年的前6個月為寬限期，無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，月繳3240元，第2年起按月攤還本金及利息，每月約繳3413元。

一名網友在PTT上發文，內容寫道10萬紓困貸款下來後，第一次拿到那麼大筆錢的他，原本打算要謹慎運用，結果卻敵不過物欲，接連買了新電腦、新手機，還為一堆手遊課金，等到他回過神來，帳戶已經只剩6千元。他表示自己上班的薪水扣掉生活費，1個月最多存3千，想問問大家下一步該怎麼做？

網友們除了對這種花錢方式多無法認同，大罵「浪費國家資源」、「這是借款不是零用錢耶」、「紓困給一堆不需要的人」、「未來的你會抱怨以前花錢時候的你」，也要他接下來認真存錢，「你準備被政府討債了」、「現在開始每個月存3000，之後剛好每個月還3000多」、「還不出來會強制執行薪水」。

不過也有人朝向正面思考，「體驗過一次有錢大把花的爽度就夠了」、「你的10萬至少發揮效用促進消費了，剩下的你就慢慢還吧」。

曾有民營銀行主管透露，由於紓困貸款的年息比信用卡循環利率和個人信用貸款利率還低，申貸勞工若非真有經濟困難，這筆貸款用在三個地方最多，包括還卡循、還信貸，以及買股票等投資理財。

新冠肺炎 疫情紓困

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