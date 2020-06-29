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郵局領回首批三倍券 下周演練
振興三倍券七月十五日上路，分別有紙本、行動支付、信用卡和電子票證四種方式。其中紙本券部分，除了七月一日起可到四大超商預購，也可在上路後直接到全台郵局購買。
中華郵政近日已經領回首批三倍券，為了確保銷售流程順暢，交通部表示，七月八日之後將舉辦櫃檯銷售演練。
中華郵政先前預估，可能約有六百萬人會透過全台一二九九處郵局購買三倍券。
交通部表示，領取、運送三倍券有一定時間表，這幾天就會開始載運。三倍券從中央印製廠領回後，會先送到分裝所，再派郵車送到中華郵政十九個責任中心，以及四大超商的統倉。
為避免三倍券發放不順，交通部長林佳龍日前要求，中華郵政應在七月中旬前舉辦實地發放演練，針對網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等多種情境，模擬因應方案。交通部表示，規畫七月八日以後實地演練，具體時間尚待確定。
根據規定，民眾可憑健保卡或身分證明文件，七月十五日起可直接以一千元購買三千元的紙本振興三倍券。民眾也可在七月一日至七日，持健保卡至四大超商或上網插卡預購紙本振興券，七月十五日後即可至指定超商領取。除了紙本券，民眾也可選擇行動支付、信用卡、電子票證等方式。
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