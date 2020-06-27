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要申請要快 擴大急難紓困申請只剩2天

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區公所在端午連假前的上班日仍有不少民眾把握機會申請擴大急難紓困方案。記者張裕珍/攝影
桃園區公所在端午連假前的上班日仍有不少民眾把握機會申請擴大急難紓困方案。記者張裕珍/攝影

擴大急難紓困方案只到6月底，桃園市政府指出，1個多月來迄今受理5萬3706案、申請通過率77.88%、核定金額5億7960萬5千元，中央已經陸續核撥給桃園6億多元，經費尚足夠，由於扣掉端午4天連假只剩2天上班日可以受理申請，提醒民眾把握時間。

擴大急難紓困方案自5月6日起由各地方公所受理申請，主要提供受疫情影響收入的無投保工作者申請，可領1到3萬元不等，桃園市受理之初各公所即湧現諮詢、申請人潮，在5月9日達到最高峰，1天就受理4714件，之後逐漸趨緩，6月9日以後每天都跌破千件，平均1天受理5到7百件。

桃園區公所每天申請人潮也漸漸變少，原本公所在大門外搭棚供民眾排隊申辦，也因人潮變少已經撤除，不過一樓大廳的書寫申請區仍時常一位難求，不少人紛紛把握最後申請時間送件，希望也能獲得紓困金。

市府社會局統計，13區公所又以人口多的桃園區、中壢區申請最為踴躍，桃園區累計受理1萬1499件、經審核8639件不符合資格，迄今核撥1億1432萬元；中壢區受理1萬1827件、經審核9209件不符合資格，總計核撥1億3161萬餘元，復興區最少受理申請309件，其中287件符合，共核撥287萬元。

市府統計至端午連假前的6月23日，各區公所共受理5萬3706案、核定5萬2906案（含符合、不符合）、核定率98.51%、總申請通過率77.88%、核定金額5億7960萬5千元。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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