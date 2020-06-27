要申請要快 擴大急難紓困申請只剩2天

擴大急難紓困方案只到6月底，桃園市政府指出，1個多月來迄今受理5萬3706案、申請通過率77.88%、核定金額5億7960萬5千元，中央已經陸續核撥給桃園6億多元，經費尚足夠，由於扣掉端午4天連假只剩2天上班日可以受理申請，提醒民眾把握時間。

擴大急難紓困方案自5月6日起由各地方公所受理申請，主要提供受疫情影響收入的無投保工作者申請，可領1到3萬元不等，桃園市受理之初各公所即湧現諮詢、申請人潮，在5月9日達到最高峰，1天就受理4714件，之後逐漸趨緩，6月9日以後每天都跌破千件，平均1天受理5到7百件。

桃園區公所每天申請人潮也漸漸變少，原本公所在大門外搭棚供民眾排隊申辦，也因人潮變少已經撤除，不過一樓大廳的書寫申請區仍時常一位難求，不少人紛紛把握最後申請時間送件，希望也能獲得紓困金。

市府社會局統計，13區公所又以人口多的桃園區、中壢區申請最為踴躍，桃園區累計受理1萬1499件、經審核8639件不符合資格，迄今核撥1億1432萬元；中壢區受理1萬1827件、經審核9209件不符合資格，總計核撥1億3161萬餘元，復興區最少受理申請309件，其中287件符合，共核撥287萬元。

市府統計至端午連假前的6月23日，各區公所共受理5萬3706案、核定5萬2906案（含符合、不符合）、核定率98.51%、總申請通過率77.88%、核定金額5億7960萬5千元。