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旅行業員工 擬定額補貼
為因應可能的第二波新冠肺炎疫情及產業衝擊，交通部表示，針對國際客占比逾五成的旅館業者，將給予薪資補貼四成、每人每月最高2萬元；旅行業員工擬定額發給每人每月1.5萬元；導遊、領隊每月補貼1萬元。
勞動部昨（24）日也宣布，為了活絡國內經濟及消費，推動促進國內旅遊、振興經濟相關措施，7月起提出獎勵多元培力就業計畫執行單位，參與振興國旅措施。
第二波紓困的艱困企業營運補貼及員工薪資補貼即將期滿，未來是否續推紓困3.0？行政院發言人丁怡銘表示，行政院長蘇貞昌已指示祕書長李孟諺、副院長沈榮津盤點各部會紓困狀況的需求，並非已有所謂紓困3.0。
丁怡銘表示，待李孟諺與沈榮津邀集國發會、經濟部、交通部等部會盤點好後，會儘速向蘇揆報告，目前擬先以現有財源移緩濟急，未來假設有需要推出紓困3.0，也要再提特別預算，最快要等新會期開始，再送立法院審議。
交通部長林佳龍說明，旅宿業部分，研議是以外籍包含陸籍旅客住房率達一半以上者，這些以都會型旅館為主，提供員工薪資補助。
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