文化部200萬份藝FUN券採抽籤 7月18日開放註冊

為振興藝文產業，文化部推出每份新台幣600元的「藝FUN券」，預計發行200萬份，今天公開獲取管道及使用方法。

文化部今天發布新聞稿表示，為振興文化產業，將推出每份600元的「藝FUN券」，預計發行200萬份。目前規劃於7月18日上午9時至7月20日晚間9時開放民眾一人一機下載「藝FUN券」App及註冊。

活動將於7月21日中午12時，由行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得共同在線上直播抽出幸運民眾。中獎民眾可於7月22日中午12時起，在博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等全台灣超過1萬家以上店家使用。

為了符合藝文展演消費使用習慣，此次特別在「線上交易，出門消費」原則下規劃「藝FUN券」可在網路預購、訂購或是付費參與藝文活動。

文化部表示，民眾只要透過App提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。

招商說明會及懶人包等資訊，將持續在文化部「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專區」網站上更新。