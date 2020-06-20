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小叮嚀／釐清三倍券四問題 把小錢變大

經濟日報 / 仝澤蓉

如果你對數位很抗拒，這次是最好的機會，讓你融入數位生活；多研究，三倍券不只讓你1,000變3,000，還可以讓你3,000變更大，或許你對三倍券仍有一堆疑問 ，以下是三倍券常見問題一次看。

一：三倍券怎麼發？

答：實體券先支付 1,000元後，取得3,000元的振興券。非現金支付像是綁定信用卡後累積消費3,000元，該期信用卡帳單直接扣除2,000元，電子票證則是至超商靠卡領2,000元。

二：三倍券哪裡可以用，哪裡不可用？

答：排除電商網購、繳稅、規費、罰單、股票投資、儲值、信用卡費、及菸品，其餘通路均可使用。因為疫情期間電商業績成長，實體通路則虧損，但是線上購買表演、展覽、比賽票券一樣可以用。

外送平台叫美食，不能使用三倍券，但是如果是消費者打電話到餐廳叫外送，目前看起來是可以使用三倍券；記者實際打電話到1988詢問，客服也被問暈了，表示後續經濟部會公布更詳細的除外名單。

三：怎麼去超商怎麼預購？

答：和口罩實名制類似，7月1日起到四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）機台插入健保卡，輸入手機號碼，確認明細，列印小白單，到超商櫃檯繳費1,000元，7月15日起依簡訊通知至超商機台輸入取貨序號，憑單據至櫃檯取件。

四：未成年子女怎麼使用？

答：紙本由父母憑子女健保卡，7月1日起超商預購，15日起到郵局「儲匯櫃台」繳費1,000元直接領三倍券。數位方面，15歲以上子女可使用父母的信用卡附卡、未成年子女電子票證平台進行記名認證。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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