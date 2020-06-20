解封後...宅經濟仍是顯學

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導

解封後的周末假日，報復性消費讓台北市的街頭萬頭攢動，信義區夜店外面有人龍等著排隊進場，百貨公司美食廣場一位難求，路上的交通也變得壅塞；但學者表示，消費激情過後，終將回歸因為這次疫情養成的習慣，國內的消費還會繼續「 宅 」下去 。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源認為，報復性消費應為短期現象，解封之後讓餐飲、國內旅遊都會受惠，但國際航線仍未恢復，大飯店住房率暫時仍難回復。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，疫情穩定之後，服務業回到正常營業狀態，或許剛開始解封的前幾周，被悶了好幾個月的消費者，會出現報復性消費行為，但是受到這次疫情影響，宅經濟已成為習慣。

以前，不見得人人都會使用Uber Eats或是foodpanda，但是因為疫情不方便外出吃飯，原本不會用的人也都學會怎麼用了；吳大任說，如果不是因為這次新冠肺炎疫情，這些美食外送平台可能還要推展好一陣子，才能被多數消費者接受。

吳大任說，疫情穩定之後，服務業回到正常營業狀態，但消費者已經養成的習慣 ，也回不去了，大家體會了「宅」的方便，可以預見，未來無論是Uber Eats或是foodpanda，美食外送在國內餐飲消費的比重會持續提升。

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