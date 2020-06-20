聽新聞
test
0:00 / 0:00

三倍券來了 搶賺回饋有門道

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

振興三倍券7月上路，實體、數位雙軌進行，雖然紙本實體券拿在手上，比較符合大多數國人的消費習慣，但在紙本不找零，非實體支付卻可以小額累計，加上銀行推出各項優惠，不要再死守實體紙本，信用卡、非接觸性支付才是王道，如果不強迫自己數位化，可能就無法成為這次三倍券真正被振興到的人。

根據行政院公布方案，民眾在7月1日起可以開始預購三倍券，7月15日起至12月底 ，全台實體店面、百貨、夜市、住宿旅遊通路，不限年齡都能領取使用。

紙本券向來是國人習慣的使用方式，與上次消費券不同的是，這次首度納入非紙本消費，包含電子支付、電子錢包、無接觸信用卡支付也內入其中，可望衝出一波非接觸性支付的消費，再加上疫情爆發幾個月以來，消費者早已習慣使用非接觸消費，銀行看好，這次在三倍券助攻之下，電子支付、感應支付或是掃碼支付等服務將會大幅受惠。

目前官方公布的好康，幾乎一面倒都是綁卡優惠，就如同經濟部臉書講的，如果願意多研究優惠，數位平台提出更多回饋選擇，你的3,000才會變更大。

到底要領實體券還是數位券？許多人可能還在猶豫；有三個小孩的江太太表示，因小孩沒有信用卡，因此仍以領實體券為優先考量；但是三倍券基本上不找零，且有遺失風險，信用卡或是電子支付則是可小額累計，沒有找零問題，而且更重要的是有回饋，也不需要排隊，在會計師事務所工作的楊小姐打算領數位券。

面對後疫情時代報復性消費商機，各家銀行摩拳擦掌端出各種牛肉來吸引消費，希望能迎來下半年信用卡爆量的刷卡消費；如果這次疫情期間你仍然沒有養成在家上網購物或叫美食外送的習慣，為了這次的三倍券大回饋，你也該好好研究如何領數位券。

根據經濟部公布，各家銀行三倍券搭配信用卡方案，回饋率至少都有5%以上，例如中華郵政限量3萬名，滙豐銀行前15,000名 ，消費滿額回饋300元，也就是10%回饋率。

針對新卡友也有特別的優惠，例如彰化銀行首刷達3,000元或者不限金額任刷五筆，送500元刷卡金；高雄銀行則是新戶首刷滿額享300元刷卡金。甚至有的銀行沒有回饋名額或特定通路等限制，例如凱基銀行信用卡，只要綁定三倍券，消費刷滿3,000元可獲300元刷卡金，新卡友刷滿3,000元含首刷禮可獲800元。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

街口電支與國泰產險合作 創電支繳保險費首例

街口電支攜手國泰產險 開放全新繳費方式

天氣高溫遊客大減 彰化田尾業者合推振興券優惠搶商機

創業家兄弟：向生活市集會員發放3,000元振興優惠券

相關新聞

三倍券來了 搶賺回饋有門道

振興三倍券7月上路，實體、數位雙軌進行，雖然紙本實體券拿在手上，比較符合大多數國人的消費習慣，但在紙本不找零，非實體支付...

解封後...宅經濟仍是顯學

解封後的周末假日，報復性消費讓台北市的街頭萬頭攢動，信義區夜店外面有人龍等著排隊進場，百貨公司美食廣場一位難求，路上的交...

小叮嚀／釐清三倍券四問題 把小錢變大

如果你對數位很抗拒，這次是最好的機會，讓你融入數位生活；多研究，三倍券不只讓你1,000變3,000，還可以讓你3,00...

三倍券又加碼！ 悠遊卡、icash等電子票證業者優惠出爐

經濟部繼公布振興三倍券各家信用卡、行動支付業者的「最殺方案」後，今（19）日也完整公布icash（愛金卡）、HAPPY ...

新北紓困金發放破10億 缺口約3億請中央撥款補足

中央擴大急難紓困倒數10個工作天，新北市昨天為止受理8萬8110案，核定8萬6113件，比率97.73%，其中6萬654...

650萬人要在郵局領三倍券 林佳龍要中華郵政先演練

振興券三倍券即將於7月中旬起開始在郵局及超商發售紙本券，中華郵政公司預估約有4成民眾、約650萬人透過全國1299處郵局...

紓困3.0 觀光飯店業者聲聲喚

台灣疫情緩和，在國人尚無法出國下，引爆國旅大噴發，加上交通部推出的安心旅遊國旅補助方案將於7月1日上路，風景區的旅宿業者...

超商買紙本三倍券可刷卡、電子支付 後天正式發布

為配合「振興三倍券」將於7月1日開始預購，金管會今表示，後天將公布，民眾至4大超商預購「紙本振興三倍券」，開放使用信用卡...

紓困貸款今正式破兆 恐對銀行獲利產生壓力

新冠肺炎疫情開始至今4個月，銀行辦理紓困貸款今正式破兆，加上國際金融情勢劇烈變化，金管會提前要求全體36家國銀進行壓力測...

北市加碼長輩1000元鼓勵無現金交易 議員轟整人方案

全國拚振興，針對65歲以上長輩使用的敬老悠遊卡，台北市擬加碼補助1000元，市長柯文哲預計周六宣布細節，卻傳出基層抱怨程...

熱門新聞

新光股東會獨董槓副董 吳東進制止未果、關麥請他下台

彰銀股東會今天登場 兩方人馬對立肅殺

野村看聯發科 目標價喊上700元

吳東進出奇招 新光金董總改由老臣、二女兒上場

吳東進卸任新光金董座 吳家二公主接班擔任總經理

紙媒撐不住！蘋果日報將裁員 員工爆：至少砍70到100人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。