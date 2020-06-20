三倍券來了 搶賺回饋有門道

振興三倍券7月上路，實體、數位雙軌進行，雖然紙本實體券拿在手上，比較符合大多數國人的消費習慣，但在紙本不找零，非實體支付卻可以小額累計，加上銀行推出各項優惠，不要再死守實體紙本，信用卡、非接觸性支付才是王道，如果不強迫自己數位化，可能就無法成為這次三倍券真正被振興到的人。

根據行政院公布方案，民眾在7月1日起可以開始預購三倍券，7月15日起至12月底 ，全台實體店面、百貨、夜市、住宿旅遊通路，不限年齡都能領取使用。

紙本券向來是國人習慣的使用方式，與上次消費券不同的是，這次首度納入非紙本消費，包含電子支付、電子錢包、無接觸信用卡支付也內入其中，可望衝出一波非接觸性支付的消費，再加上疫情爆發幾個月以來，消費者早已習慣使用非接觸消費，銀行看好，這次在三倍券助攻之下，電子支付、感應支付或是掃碼支付等服務將會大幅受惠。

目前官方公布的好康，幾乎一面倒都是綁卡優惠，就如同經濟部臉書講的，如果願意多研究優惠，數位平台提出更多回饋選擇，你的3,000才會變更大。

到底要領實體券還是數位券？許多人可能還在猶豫；有三個小孩的江太太表示，因小孩沒有信用卡，因此仍以領實體券為優先考量；但是三倍券基本上不找零，且有遺失風險，信用卡或是電子支付則是可小額累計，沒有找零問題，而且更重要的是有回饋，也不需要排隊，在會計師事務所工作的楊小姐打算領數位券。

面對後疫情時代報復性消費商機，各家銀行摩拳擦掌端出各種牛肉來吸引消費，希望能迎來下半年信用卡爆量的刷卡消費；如果這次疫情期間你仍然沒有養成在家上網購物或叫美食外送的習慣，為了這次的三倍券大回饋，你也該好好研究如何領數位券。

根據經濟部公布，各家銀行三倍券搭配信用卡方案，回饋率至少都有5%以上，例如中華郵政限量3萬名，滙豐銀行前15,000名 ，消費滿額回饋300元，也就是10%回饋率。

針對新卡友也有特別的優惠，例如彰化銀行首刷達3,000元或者不限金額任刷五筆，送500元刷卡金；高雄銀行則是新戶首刷滿額享300元刷卡金。甚至有的銀行沒有回饋名額或特定通路等限制，例如凱基銀行信用卡，只要綁定三倍券，消費刷滿3,000元可獲300元刷卡金，新卡友刷滿3,000元含首刷禮可獲800元。