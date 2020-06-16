獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

國內疫情趨緩，邊境仍無法開放，交通部長林佳龍日前宣布，7到9月將推出困3.0，幫助觀光產業特定對象撐過難關，包含入、出境旅遊業者、航廈商家、免稅店等。根據觀光局目前規畫，紓困3.0聚焦旅行社和導遊領隊，每月1萬元，可領3月，初步排除旅宿業者。

今天交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰在接受媒體聯訪時表示方案仍在研議階段，尚未定案。林佳龍說，將透過政府點火，帶動市場熱絡發展，面對需要紓困對象，會展開紓困3.0。

林佳龍說，考量相關業者營運狀況，是否繼續營業跟雇用員工，已經有跟行政院提出，6月底前會正式宣布，主要對象是受邊境管制影響較大行業，如出入境旅行社、機場相關的商務服務業者，還有機場客運、航空業有關如地勤人員等，衝擊相當大的都會聚焦。

根據本報取得資料，按照觀光局初步規畫，紓困3.0對象鎖定旅行社和導遊領隊。以旅行社來說，不是每一家都可以補助，會依據國際業務營收百分比來做篩選，目前有30%、50%、70%三種考量，計算員工人頭後，以薪資補貼3個月，每月1萬元；至於導遊領隊部分，比照先前模式，每個月領1萬，可領3個月。

據了解，中華民國旅行公會全聯會已向林佳龍提出建議案，希望旅行社員工補助1萬元提高至15000元，因為最低工資23800元，員工領了政府補助1萬塊以後生活還是很辛苦。

此外，公會也向林佳龍建議，延續先前紓困2.0，補助旅行社每家10萬元。不同的是，在紓困3.0中，扣除專做國旅的乙種旅行社，其餘中小型旅行社，約3000多家拿8萬元補助，即足以支付公司營運資金、租金和水電，剩下不到100家的旅行社才是拿10萬元。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，觀光局對於這次紓困3.0補助的邏輯是對的，畢竟就如林佳龍先前所提「子彈有限」，在預算限制的情形下，要篩選最優先的納入補助。

不過黃正聰說，國內旅行社九成以上都做國際旅客，若依據國際業務營收百分比來做篩選，營收剩一半的都屬於艱困產業，到時政府要補助的旅行社可能就高達九成。相信交通部或是觀光局也很頭痛，要訂出門檻，畢竟錢有限。

至於初步規劃排除旅宿業，黃正聰說是必經之路，旅行業算是觀光產業很重要，先處理旅行業很合理，不過觀光局也應考量旅宿業也有艱困產業，且有區域性差別，目前國旅大爆發造福區域以東部、南部及離島為主，雙北反而衰退，政府可以適時伸出援手。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱則說，紓困3.0絕對要納入導遊，因為當外國人不願來台，導遊就沒有生存空間，跟inbound、outbound一樣身受其害。飯店因為國旅興盛慢慢起來，甚至一房難求，可是導遊跟領隊仍然沒有工作，需要被幫助。

至於若紓困3.0方案對於導遊領隊僅有每月1萬元的補貼，沒有以訓代賑，許冠濱則認為合理，1萬元是最實際的補貼。至於培訓課程，每小時158元，可領120小時是政府的美意，可是實施以來，卻變成各個地方跟公協會斂財工具，若無法嚴審，沒有繼續延續下去也無妨。