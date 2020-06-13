三倍券業者加碼方案 最高可倒賺5千

「振興三倍券」方案將在七月一日開放實體預購與綁定數位工具，為搶食大餅，信用卡、電子票證與行動支付業者均提出「加碼方案」，經濟部昨天公告名單，共有四十九家業者審查通過，不過，各業者所提出的各種優惠方案正在逐一盤點，將於下周公告方案。

其中，星展銀行提出新戶首刷禮加碼一千元，凱基銀行針對新申辦卡友辦理特定卡片且綁定行動支付，最高可以回饋刷卡金合計一千一百元；Pi拍錢包則提出隨機百分之一百的回饋，十分誘人。

經濟部表示，信用卡業者的回饋至少百分之五起跳，也部分加碼至百分之十，並搭配其他滿額回饋；部分銀行為搶攻信用卡新戶，多提出比老客戶還要更優惠的方案，像是星展銀行就規畫，新戶首刷禮回饋一千元，除了搶食三倍券商機，也提高市占率。

另外，電子支付業者也祭出高額回饋，例如Pi拍錢包提出隨機百分之一百回饋，若使用三千元三倍券，又幸運獲得百分之一百回饋，可望衝高消費額度至六千元以上，也就是消費者從一千換三千變成一千換六千。

根據經濟部名單，申請通過的電子票證業者有：icash（愛金卡）、HAPPY GO、悠遊卡和一卡通等。申請通過的電子支付業者則有：橘子支付、歐付寶、街口支付、台灣Pay、Pi拍錢包、悠遊付、LINE Pay Money等。信用卡部分，多數有發行信用卡的公民營銀行都有申請且獲准。