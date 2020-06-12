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整理包／600元藝Fun券怎麼領？用在哪？連同加碼一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
「藝Fun券」可用於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等。圖為台北市立美術館「江賢二：回顧展」。圖／北美館提供
「藝Fun券」可用於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等。圖為台北市立美術館「江賢二：回顧展」。圖／北美館提供

為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，文化部將投入12億元，加碼發放藝文產業專用的「藝Fun券」，共計發行200萬份，每份600元，供民眾「免費領取」。而民眾該如何領取？何時可以領取？能用在哪些地方？又能如何使用呢？超詳盡整理包一次告訴你。

Q1：誰可以領？

只要是持有身份證的中華民國國民，或是有居留證的外籍配偶、新住民皆可「免費領取」。

Q2：開始領取時間與使用期限？

7月22日當日中午12點整開始發行，使用期限至今年12月31日止。

共計只有200萬份，免費領取，先搶先贏。

Q3：如何領取？

透過智慧型手機下載「藝FUN券」App，登錄基本資料，包括姓名、身份證字號（外籍人士登記居留證號碼）、手機號碼等，通過認證後則可領取。

App預計會在7月22日中午開放領取前釋出，供民眾事先下載。

一人一機只能領取一次，領取成功即可獲得6張面額100元的電子票券，價值共計600元。

Q4：可以用在哪些地方？

博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台有超過1萬家以上店家可以使用。民眾只要透過App提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家。

此外，考量藝文活動常於網路平台售票的特性，「藝FUN券」可用於網路購票平台，訂購藝文活動及電影票等票券。

「藝Fun券」可用於音樂會。圖為國家音樂廳舉辦國家交響樂團NSO「管弦織音」音樂會。圖／兩廳院提供
「藝Fun券」可用於音樂會。圖為國家音樂廳舉辦國家交響樂團NSO「管弦織音」音樂會。圖／兩廳院提供

Q5：如何使用？

可分為實體消費與網路購票兩種管道，一率使用「藝Fun券」App支付，但皆不找零。

實體店家：消費者從App內選擇使用張數後，會自動生成QR Code，讓店家刷條碼即可。或是店家也會有專屬QR Code，可由消費者掃店家條碼付款。

網路購票：登入線上購票平台後，會自動串接「藝Fun券」App，讓消費者選擇使用張數後買單。

Q6：使用限制

「網路書店」不可使用。

由於此券旨在鼓勵受疫情影響的藝文產業、刺激實體店消費，網路書店在疫情期間損失相對較小，故不在此券的適用範圍，但實體連鎖書店、獨立書店皆能使用。

「藝Fun券」可用於實體書店、獨立書店，但不能用在網路書店。中央社
「藝Fun券」可用於實體書店、獨立書店，但不能用在網路書店。中央社

Q7：可以跟「三倍券」同時使用嗎？

可以，兩種票券可搭配一起使用。

Q8：不擅長使用手機或沒有手機的弱勢族群怎麼辦？

文化部長李永得表示，目前正規畫下一階段的藝文專案，對象是可能沒有手機的年長者、國中小學生與弱勢族群。

Q9：沒有在名單內的商家怎麼辦？

有些規模較小的藝文業者不見得會被列入首批可使用名單，但凡是「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」四大類型店家，以及如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍等相關資格，就可申請經文化部審核後，加入「藝FUN券」適用店家。

Q10：店家多久可以兌換到款項？

為達即時振興藝文產業目標，文化部特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

Q11：有誰加碼？

目前國家表演藝術中心的三個場館「台北國家兩廳院」、「台中國家歌劇院」及「衛武營國家藝術文化中心」，加碼推出200元「商店紙本抵用券」。凡是在兩廳院售票系統使用「藝FUN券」消費後，即可到以上三個場館的服務台領取紙本抵用券一份，各場館限領取一份。

呼應「藝Fun券」，國表藝三場館也宣布加碼推出200元「商店紙本抵用券」。圖/兩廳院提供
呼應「藝Fun券」，國表藝三場館也宣布加碼推出200元「商店紙本抵用券」。圖/兩廳院提供

Q12：「藝Fun券」為何使用App發行？

表演藝術聯盟理事長林佳鋒指出，如果只是單純發錢或紙本票券，發一次就沒了。但文化部採電子票券，全台的藝文產業、商家為了生意，必然樂意加入「藝FUN券」電子平台，此一平台可望成為彙整全台藝文產業資訊的平台。而觀眾使用「藝FUN券」App消費後，也會留下個資與藝文消費習慣的大數據，有助於政府掌握台灣人的藝文消費習慣和趨勢。

Q13：為何是600元、200萬份？

之所以會是600元，是考量到同時發揮讓民眾「感興趣」及「引導消費」的作用。李永得表示，以600元來說，剛好可以看兩場電影。而由於預算為12億，故只能限量發行200萬份。

Q14：預期達到的振興效果？

文化部預估，「藝FUN券」預計將創造50億以上產值，除此之外，還可以達到「引流」效果，讓更多消費者把「三倍券」用在藝文消費上，估計「三倍券」將為藝文產業創造200億元的商機。

新冠肺炎 三倍券 藝FUN券

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600元「藝FUN券」限量200萬份開搶 7月22日開放先載APP

響應藝FUN券 國表藝加碼200元商店紙本抵用券

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