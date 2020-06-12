600元藝FUN券 網路弱勢族吃不到

限量200萬份 7/22開搶

為鼓勵藝文消費，文化部昨宣布投入十二億元，於七月廿二日中午十二時推出共兩百萬份，每份六百元的「藝ＦＵＮ券」，一人一機限領取一次，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，使用期限至今年底止，民眾可在全台超過一萬家以上的藝文類型產業店家使用，預計將創造五十億元以上產值。

不過該券需以手機下載Ａｐｐ取得，遭質疑對無智慧型手機的網路弱勢族群不公平。文化部長李永得表示，正規畫下一階段的藝文專案，對象是可能沒有手機的年長者、國中小學生與弱勢族群。

文化部表示，只要是我國國民或領有居留證之外籍配偶、新住民，透過智慧型手機下載「藝ＦＵＮ券」Ａｐｐ，登錄基本資料並完成認證，即可獲取共六張面額一百元的電子券，使用不找零。

電影院等4類店家適用 排除網路書店

消費範圍包含藝文及音樂展演場館、書店及唱片行、電影院和藝文展演預購票券等四大類型店家；工藝、文創、藝文等具稅籍相關資格的個人工作室，也可申請加入適用店家。

李永得指出，此券旨在鼓勵受疫情影響的藝文產業，因此排除網路書店，但實體連鎖、獨立書店都可使用。另也可於網路預購票券平台訂購藝文票券及電影票。

為避免系統當機，引發民怨，李永得表示，將使用卅三台伺服器，一小時可處理一百廿萬份電子票券，確保網路流量暢通。不過對網路弱勢族群而言，「藝ＦＵＮ券」看得到吃不到，也衍生「文化平權」爭議。

李永得表示，已盡最大努力盤點預算，希望能以最公平透明的方式，讓對藝文有興趣的民眾可以順利領取。針對沒有智慧型手機的網路弱勢族群，後續將規畫專案協助。

國表藝三場館昨也宣布加碼推出兩百元「商店紙本抵用券」，凡使用「藝ＦＵＮ券」於兩廳院售票系統網路購票，可擇一國表藝場館，包括兩廳院、台中歌劇院或高雄衛武營兌換，各場館限領一次，最多換領六百元的紙本抵用券。