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更保貸款助開咖啡館 蔡清祥：可使用三倍券

中央社 / 台北10日電

因案入獄的阿棠，出獄後鑽研手沖咖啡，透過更保貸款等協助完成開設咖啡館的夢想；法務部長蔡清祥今天為咖啡館喬遷開幕剪綵並說，未來發放的振興三倍券可在這家咖啡館使用。

現年32歲的阿棠，18歲時受朋友影響嘗試毒品，從追求狂歡助興的K他命、搖頭丸一直到安非他命，某次參加朋友生日派對，遭查獲而被勒戒40天，後來也因毒品案入獄。

阿棠在入獄前，曾去救國團學習咖啡技藝，出獄後，為了想完成咖啡夢想，找台灣知名老師學習當學徒，也不斷參加比賽，還拿到台灣手沖咖啡錦標賽第5名；後來和友人合夥開咖啡館，但因理念相左而拆夥，經由台灣更生保護會台北分會協助下，申請小額創業貸款，將原本一層樓的店面，擴大至二層，讓生意上軌道。

原來的咖啡館因房東臨時收回場地，再加上疫情重創營收，阿棠在原店址附近，通化夜巿找到喬遷新店面；更生保護會日前推出創業貸款紓困方案，派人了解阿棠狀況，雙方達成紓困協議，降低每月還款金額，暫解阿棠壓力，並於今天舉行咖啡館喬遷開幕剪綵活動。

阿棠表示，感謝更生保護會一路相挺的陪伴與關懷，讓他可以完成開設咖啡館的夢想；咖啡館使用的咖啡豆是他親赴衣索比亞挑選且親自烘豆，期盼手沖咖啡獲得民眾喜愛。

蔡清祥表示，因應疫情衝擊，法務部為展現在「防疫、紓困，振興」上的持續努力，幫助更生人及其家庭等渡過難關，也表達對更生成功個案阿棠鼓勵與肯定，今天媒體茶敘時間，前往阿棠新喬遷的咖啡館，品嚐阿棠用心沖泡的咖啡。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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