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三倍券能用ATM「領回2千現金」是小確幸？ 網嘆：越來越複雜

聯合新聞網 / 綜合報導
消息指出，未來民眾有望透過ATM，提取政府提供的2000元回饋。圖／行政院提供
消息指出，未來民眾有望透過ATM，提取政府提供的2000元回饋。圖／行政院提供

因應新冠肺炎（COVID-19）帶來的經濟衝擊，行政院推出的「三倍券」在本月拍板定案，民眾需先拿出一千元，才能換購三千元的三倍券。除了實體券之外，行政院也規劃了「數位三倍券」，參與規劃的知情人士就指出，只要民眾透過數位三倍券消費滿3000元，未來有機會至ATM直接提取政府提供的2000元回饋。消息傳至PTT後，有網友就認為「繞了一大圈，效果就是發2000元現金」，卻搞得如此複雜，在論壇中引起熱議。

非實體的「數位三倍券」可綁定至信用卡、電子票證或行動支付中，只要累積消費達3000元，即能以帳單金額扣款、電子票證回存或轉入行動支付帳戶等方式，拿到政府提供的2000元回饋。近來有消息指出，未來民眾還有機會拿全台將近40家金融機構的提款卡，至中信、台新、國泰世華3家銀行的ATM提取2000元的回饋。

對此，不少人就直呼，「就直接發2000，幹嘛搞得那麼複雜？」、「為什麼不直接發2000，根本擾民」、「繞來繞去還是發現金，那當初是在吵什麼」。部分網友則出面指出，這「是要先消費3000才能領現金2000，跟直接發2000不同」、「你要先花3000，才給你2000」，認為這樣的模式，還是跟政府直接提供2000元的現金有所不同。

不過，許多網友就大嘆，認為政府推出的方案「越來越複雜」，「只覺得那些核發的單位基層很可憐，不管金額多少，直接送到民眾手上不是快又好嗎？」、「不管2000、3000還是3600，對照現在消費水準都是很小的金額，這種小金額沒有東西會比現金效果好啦！」

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