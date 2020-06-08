交通部將推紓困3.0 林佳龍：子彈有限、適用對象是這些

交通部觀光局今天上午舉辦「安心旅遊國旅補助方案」記者會，交通部長林佳龍、衛福部長陳時中出席。記者會上，林佳龍宣布預計於7月起，針對觀光產業特定對象如機場航廈、免稅店等推出紓困3.0，雖然子彈有限，仍希望幫助這些人撐過難關。

林佳龍說，防疫新生活要落實在各方面，昨天大幅鬆綁，大家很期待可以安心旅遊。他認為，疫情對台灣國旅是危機，也是轉型契機。

林佳龍說，從防疫、紓困到振興，交通部都超前部署，「跟中央流行疫情指揮中心有很好溝通」。傳林佳龍與陳時中對雙鐵防疫措施鬆綁意見不合，有過激烈交鋒，最後由行政院長蘇貞昌出來拍板。

林佳龍說，國人很團結，都是國家防疫隊不可或缺一員，陳時中是台灣國旅最佳代言人，帶動復甦氣氛，配合振興券，從防疫大國變成觀光大國。

陳時中說，今天是解封第一天，不要忘記口罩，在台灣趴趴走就沒有問題。台灣在人文地貌各方面很豐富，他很期待國旅可以振興起來。

林佳龍說，預計7、8、9月針對對觀光產業特定對象、沒辦法透過國旅完全復甦的產業，提出紓困3.0。因為國門還沒完全開放，機場航廈、免稅店、特定商店會再加碼，不過新一波紓困不可能全面，子彈有限，針對特定對象會再延長。

林佳龍說，紓困3.0是針對沒有在這一波復甦中幫助到的人，幫忙他們幫忙進入下一階段，以撐過難關。主要是針對Inbound、Outbound無法完全轉型做國旅的業者。未來國際觀光客來的時候會有踩線，觀摩交流，蘇貞昌也表達支持，會調整紓困1.0和2.0，找到預算。

至於紓困3.0啟動時間，林佳龍強調尚未定案，因為疫情發展不是哪一天就哪一天，會註明一切時間以指揮中心疫情判斷，兵隨將轉。

觀光局說，目前全台旅行社有三千多家，紓困3.0主要是針對以出入境旅客為主要業務旅行社，估計至少兩千多家業者將適用，將研議持續的營業補貼等方案。另也將找預算另外推動精緻旅遊接棒安心旅遊，預估11月上路，旅遊行程將與一般安心旅行行程不同。